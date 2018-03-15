CHP heyetinden Evrensel’e ziyaret

Evrensel'i ziyaret eden CHP'nin Medya Komisyonu üyesi milletvekilleri medyada tüm siyasi partilerin eşit düzeyde temsil edilmesinin önemini vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve beraberindeki milletvekilleri, Evrensel gazetesini ziyaret etti. Medyanın AKP üzerine kurulu bir habercilik yaptığının altının çizildiği ziyarette, tüm siyasi partilerin eşit düzeyde temsil edilmesinin önemi vurgulandı.

CHP heyetinde, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’ın yanı sıra İstanbul Milletvekilleri Barış Yarkadaş, Erdoğan Toprak, Eren Erdem ve İzmir Milletvekili Atilla Sertel yer aldı.

MEDYA AKP’NİN HEGEMONYASINDA

Pek çok siyasi partinin yanı sıra CHP’nin de medyada görünürlüğünün kısıtlı olduğunu söyleyen Tuncay Özkan tek sesli bir medyanın var olduğunu söyledi. Özkan, “Medyada görünürlüğümüz ayaklar altında. Politikamızı anlatmamıza asla izin vermiyorlar” derken medyada eşit düzeyde haberlerin yer almasının demokrasi çerçevesindeki önemini anlattı.

İLKELER ÇERÇEVESİNDE BİR ARAYA GELMEK ÖNEMLİ

2019 seçimlerinin de konuşulduğu ziyarette topluma ‘tek adam’ yerine demokratik yönetimin anlatılması gerektiğine işaret eden CHP milletvekilleri tüm muhalefetin ilkeler çerçevesinde bir araya gelerek sandığa gitmesi gerektiğini anlattı. Vekiller şu an aday tartışmasından ziyade ‘parlamenter rejim’de ısrarın konuşulması gerektiğine işaret etti.

Evrenselile dayanışma mesajları da veren CHP milletvekilleri Evrensel e-gazeteye abone olma çağrısı yaptı. (İstanbul/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 15:41

www.evrensel.net