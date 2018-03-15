Kadir Has ilkokulu velileri okulun taşınmasına karşı ayakta

İstanbul Maltepe’de bulunan Kadir Has İlkokulunun, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine (BİLSEM) tahsis edileceği iddia ediliyor.

Eylem NAZLIER

İstanbul

İstanbul Maltepe’de bulunan Kadir Has İlkokulunun, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine (BİLSEM) tahsis edileceği iddia ediliyor. Veliler ise bu iddiaya karşı ayakta. 400 öğrencinin eğitim gördüğü okulda veliler, çocuklarının okuduğu okulun değiştirilmesini istemiyor.

Bugün okul önünde bir araya gelen veliler duruma tepki göstererek yarın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlığa dilekçe yazacaklarını belirttiler.

‘OKULUN TAŞINMASINI İSTEMİYORUZ’

Evrensel’e konuşan bir veli şunları aktardı: “Kadir Has İlkokulu velileri olarak bu sabah itibari ile okulumuzun BİLSEM projesine dönüştürüleceğini öğrendik. Bu okulda okuyan öğrencilerin evleri, bu bölgede ve büyük çoğunluğu yürüyerek gelip gidiyor. Etrafımızda bulunan en yakın okula bile bir vesait yada servis kullanarak gitmek gerekiyor.”

Okulun taşınması durumunda hem çocukların hem de kendilerinin maddi ve manevi anlamda olumsuz etkileneceklerini aktaran söz konusu veli şöyle devam etti: “Ayrıca civardaki tüm ilkokullarının mevcutları ancak kendi bölgesini kaldırabilmekte. Hatta bazı okullarda öğrenci sayıları olması gerekenin çok üstündedir. Biz bölgemizde çocuklarımızın okuduğu okulun değiştirilmesini istemiyoruz.”

Konuyla ilgili bilgi almak için aradığımız okul yetkilisi, “Bu konuda açıklama yapamıyoruz. Bize de resmi olarak yapılan bir açıklama yok. sadece söylentiden ibaret. Daha fazlasını bilmiyoruz” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 15:28

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