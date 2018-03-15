CHP’li vekillerden Diyanet İşleri Başkanı’na tepki

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ve Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ‘Alevilerin ibadet yeri camidir’ açıklamasına ilişkin TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı sert sözlerle eleştiren CHP’li Mehmet Tüm, ‘Dinde bir güncelleme yapılacaksa bu ayrıştırıcı ve yok sayıcı zihniyetin kendisi güncellenmeli’ dedi.

‘ALEVİLERE İBADETHANESİNİ ÖĞRETMEK KİMSENİN HADDİNE DEĞİL’

Basın toplantısında konuşan CHP’li Mehmet Tüm, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘dinde güncelleme’ açıklamasına atıfta bulundu:

“AKP’nin Genel Başkanı Erdoğan birkaç gündür dinde güncelleme yapılmasına ilişkin açıklamalar yapmaktadır. Erdoğan’ın bu açıklamalarından sonra, Saray’ın Diyanet İşleri Başkanı da boş durmayıp televizyonlara çıkıp konuşma yapmış ve Alevilere ilişkin ‘Alevi'nin ibadet yeri camidir.’ demiştir. Diyanet İşleri Başkanı olan zatın bu açıklaması, AKP’nin Alevilere bakış açısını göstermektedir. Alevilere ibadethanesini öğretmek kimsenin haddine değildir. Saray’ın gölgesinde, halkı dinle sömürenlere öncülük eden bir diyanet işleri başkanının da hiç haddine değildir. İşine gelmeyince Alevi’yi şehit saymayacaksın, Alevi şehit olduğunda cemevine gitmeyeceksin, sonra da Alevilerin ibadet yerini belirleyeceksin. Bu halkı birbirinden ayrıştırmaktır.”

‘ALEVİLERE YÖNELİK TEK BİR HİZMETİNİZ OLDU MU?’

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bugüne kadar Alevi inancına dönük hizmet vermediğine de dikkat çeken Tüm, “Aleviler ‘bizim ibadethanemiz cemevidir’ diyorsa, bu konuda Diyanet İşleri Başkanına açıklama yapmak asla düşmez. Diyanet İşleri Başkanı olarak, maaşlarınızı Alevilerin de ödediği vergilerden alıyorsunuz. Bugüne kadar Diyanet’in Alevilere yönelik bir hizmeti olduğunu söyleyebilir misiniz?” diye sordu.

‘ZİHNİYETE BİR GÜNCELLEME YAPILMALIDIR’

“Eğer dinde bir güncellemeye ihtiyaç varsa, öncelikle Saraycı, tek tipçi ve ayrımcı bu zihniyete bir güncelleme yapılmalıdır” diyen Tüm, bu güncellemelerin Diyanetin bütçesiyle devam etmesi gerektiğine dikkat çekti:

“Eğer bir güncelleme yapılacaksa, Diyanet’in yaklaşık 13 bakanlığı aşan bütçesinde güncelleme yapılmalıdır. Bu bütçe aşağı çekilip sosyal politikalara ayrılmalıdır. Eğer bir güncelleme yapılacaksa, Aleviler eşit yurttaş olarak görülmelidir. Cemevlerine yasal ibadethane statüsü verilmelidir. Alevi çocuklarına zorla din dersleri öğretilmemelidir.”

‘DİYANET BU HOCA KILIKLI SAHTEKARLARA KARŞI DURUŞ SERGİLEMELİDİR’

Kendisini din alimi olarak niteleyen bazı kişilerin çocuk istismarını meşrulaştıran ifadeler kullanmasına da tepki gösteren Mehmet Tüm, “Çocuk istismarını ve sapıklığı meşrulaştıran hocalar türemiştir. Bu sapkın hocalar gücünü AKP’den almaktadır. AKP’nin desteklediği bazı dinci hocalar da Cumhuriyet’e, kurucu değerlerimize ve Atatürk’e saldırmaktadır. Eğer Diyanet samimi bir çalışma yapmak istiyorsa, Anayasa’ya ve Cumhuriyetin değerlerine uygun çalışmalıdır. En önemlisi, toplumun zihnini bulandıran, sapık fetvalarıyla tepki yaratan bu hoca kılıklı sahtekarlara karşı net bir şekilde duruş sergilemelidir” dedi.

‘ERDOĞAN'IN AKLINDA İSTİKBAL MARŞI VAR'

Daha sonra söz alan CHP’li Mustafa Balbay ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstiklal Marşı’nın bestelenmesine ilişkin sözlerini eleştirdi:

“Mehmet Akif Ersoy’un ‘Allah bu ülkeye bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ cümlesinin devamı ‘Allah bu ülkeye bir daha İstiklal Marşı besteletmesin’dir. Biz buradan Erdoğan’ı kendine gelmeye davet ediyoruz. Bunun arkası İstiklal Marşı’nın sözleri eksik demeye gelecektir. Sözlerinde Afrin mi eksik diyeceksiniz. Erdoğan’ın aklında aslında İstiklal Marşı değil, ‘istikbal marşı’ vardır. Erdoğan’ın sözleri şehitlere saygısızlıktır.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 15:13

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