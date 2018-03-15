Newroz kutlamalarına 21 Mart şartı!

Bölge illerinde Newroz kutlamaları için yapılan başvurulara verilen yanıtlarda 21 Mart dışındaki tarihlere izin verilmedi.

Bu yıl “Newroz direniştir. Faşizme karşı halkların baharıdır” şiarıyla kutlanacak olan Newroz için tüm kentlerde Valiliklere başvuru yapıldı. Bölgede yapılan planlamalara göre Valilik ve Kaymakamlıklara yapılan başvuruların birçoğuna, "21 Mart tarihi dışında izin verilmeyecek" yanıtı verildi.



Yapılan başvurular ve alınan yanıtlar şu şekilde:

AĞRI

Ağrı’da 18 Mart'ta kutlanması planlanan Newroz için Newroz Tertip Komitesi tarafından yapılan başvuruya, kutlamaya 48 saat kala cevap verileceği belirtildi. Newroz her yıl olduğu gibi bu yılda Meydan Bölgesi'nde kutlanacak.

DOĞUBAYAZIT

Doğubayazıt Newroz Tertip Komitesi tarafından Kolan Petrol’un yanında bulunan alanda planlanan kutlamaya ilişkin de başvuru yapıldı. 20 Mart için yapılan başvuruya izin verilmezken, tertip komitesine “17-18-19-20 Mart tarihlerinde bu etkinliklerin yapılması uygun görülmemiştir” denildi. Başvurunun reddedilmesi ardından Tertip Komitesi, 21 Mart tarihi için yeniden başvuruda bulundu.

IĞDIR

Iğdır Newroz Tertip Komitesi tarafından 19 Mart'ta Pancar Meydanı’nda yapılması planlanan kutlama için yapılan başvuruya da izin verilmedi. 21 Mart tarihi dışında Newroz kutlamasına izin verilmeyeceği cevabı aldıklarını belirten Tertip Komitesi üyeleri, 21 Mart günü için başvuruda bulunduklarını aktardı.

MUŞ

Muş'ta 19 Mart'ta kutlanması planlanan Newroz için yapılan başvuruya da izin çıkmadı. Bunun üzerine 21 Mart günü için tekrar başvuruda bulunan Newroz Tertip Komitesi, kutlamanın 21 Mart'ta İstasyon Meydanı’nda saat 10.00’da yapılacağını belirtti.

Kentteki kutlamaya HDP’li vekiller Ayşe Acar Başaran, Mithat Sancar, Kadri Yıldırım’ın katılması bekleniyor. Yine Koma Denge Jina Azad ve yerel sanatçıların sahne alacağı öğrenildi.

KARS

Kars’ta da Tertip Komitesi'nin 20 Mart için yaptığı başvuru Valilik tarafından reddedildi. Kars Newroz Tertip Komitesi, Newroz'un 21 Mart'ta kutlaması için başvuruda bulunacak.

VAN

Van Newroz Tertip Komitesi'nin 21 Mart'ta Van Kalesi eteklerinde kutlanması planlanan kutlamaya ilişkin yaptığı başvuruya ise yanıt verilmedi. Tertip Komitesi'nin gün içerisinde Valilik ve Emniyet Müdürlüğü ile görüşmesi bekleniyor.

HAKKARİ

Hakkari Newroz Tertip Komitesi'nin 19 Mart için Hakkari Valiliği'ne yaptığı başvuruya da şu ana kadar yanıt verilmedi. Newroz Tertip Komitesi Sözcüsü Necmettin Acar, "Tüm hazırlıklarımızı 19 Mart gününe göre yapıyoruz. Ancak şuana kadar Valilik tarafından başvurumuza bir cevap verilmedi. Aldığımız gayri resmi duyumlara göre, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar gereği Hakkari’deki Newroz kutlamalarının da 21 Mart tarihinde yapılacağı yönündedir" dedi.

YÜKSEKOVA

Yüksekova Tertip Komitesi'nin de 21 Mart'ta kutlanması planlanan kutlama için yaptığı başvuruya şimdiye kadar yanıt verilmezken, gün içerisinde Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğü ile konu ile ilgili görüşüleceği belirtildi.

ARDAHAN

Ardahan’da 17 Mart'ta kutlanacak Newroz'a ilişkin kentteki tüm HDP ve DBP yöneticilerinin tutuklanması nedeniyle herhangi bir başvuru yapılmadı.

BİTLİS

Bitlis'te 18 Mart’ta Tatvan Fuar Meydanı’nda yapılması planlanan Newroz kutlamasına ilişkin Newroz Tertip Komitesi tarafından bir hafta önce yapılan resmi başvuruya henüz yanıt verilmedi. (Diyarbakır/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 14:37

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