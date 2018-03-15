Şişli’de iki sokağa Hrant Dink ve Uğur Mumcu’nun adı verildi

İstanbul Şişli Belediyesi, ilçedeki iki sokağın ismini Hrant Dink Sokağı ve Uğur Mumcu Sokağı olarak değiştirme kararı aldı.

Şişli Belediyesi, İBB’nin talebi üzerine Gülen Cemaati’ni çağrıştırdığı gerekçesiyle değiştirilmesini istediği Işık ve Samanyolu sokaklarının isimlerini Hrant Dink ve Uğur Mumcu olarak değiştirme kararı aldı.

İstanbul Şişli Belediyesi, ilçedeki iki sokağın ismini Hrant Dink Sokağı ve Uğur Mumcu Sokağı olarak değiştirme kararı aldı. Karar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi onayına gönderildi.



Şişli Belediye Meclisi, ilçedeki Işık sokağının isminin Uğur Mumcu, Samanyolu sokağının isminin ise Hrant Dink sokağı olarak değiştirilmesi kararı aldı. İlçe meclisinde alınan karar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin onayına sunuldu. İBB Meclisi’nin onayı sonrasında her iki sokağın ismi resmi olarak değiştirilmiş olacak.



İBB meclis kararı ve İBB Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Harita Müdürlüğü’nün önerisi ile Fethullah Gülen Cemaati’ni çağrıştıran sokak adlarının değiştirilmesine karar vermiş; bu kapsamda Şişli Gülbahar Mahallesi’nde yer alan “Işık” sokağı ile 19 Mayıs ve Meşrutiyet mahallelerinde bulunan “Samanyolu” sokağının isimlerinin değiştirilmesi talebinde bulunmuştu.



İBB’nin sokak isimlerinde değiştirilmesi yönündeki talebi sonrasında bu konuda harekete geçtiklerini belirten Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü, “Ülkemizin bu iki önemli aydınının, iki basın ve demokrasi şehidinin adını Şişli’de yaşatmak istedik" dedi. (İstanbul/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 14:31

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