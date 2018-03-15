CHP'li Demirtaş Zonguldak'ta 2 öğretmenin ihracını sordu

CHP’li Ünal Demirtaş, Eğitim Sen’li öğretmenler İsmet Akyol ve Gökhan Taner Günsan'ın meslekten ihraç edilmesini Meclis gündemine taşıdı

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, meslekten ihraç edilen Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreteri İsmet Akyol ile Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi Gökhan Taner Günsan'ın meslekten ihraç edilmelerini TBMM Gündemine taşıdı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yanıtlanması istemi ile soru önergesi veren CHP'li Demirtaş "Mesleklerinde başarılı,öğrencileri tarafından sevilen,meslektaşlarının saygısını,Zonguldak kamuoyunun takdirini kazanmış iki değerli eğitimcinin Anayasa,yasa ve uluslararası mevzuata aykırı olarak ihraç edilmeleri ve takipsizlik kararına rağmen mesleğe iade edilmemeleri, bir hukuk devletinde açıklanabilir bir durum değildir" dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş önergesinde şunları ifade etti:

KOVUŞTURMAYA YER YOK!

7 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Eğitim-Sen Zonguldak Şube Sekreteri İsmet Akyol ve Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi Gökhan Taner Günsan ihraç edilmiştir. Her iki eğitimci de Zonguldak’ta, laik ve bilimsel eğitim için gösterdikleri çabalar, elde ettikleri başarı ve çalışkanlıkları ile tanınmaktadır.

Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreteri İsmet Akyol’un 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yapmış olduğu “Darbe Girişimine Karşı Mücadele Hukuk İçerisinde Yürütülmelidir!” başlıklı basın açıklamasının ardından Çaycuma Milli Eğitim Müdürlüğünün yazısı üzerine Çaycuma Kaymakamlığı tarafından 27 Temmuz 2016 tarihinde Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbar üzerine Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çaycuma Emniyet Müdürlüğü ve Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü başta olmak üzere çeşitli birimlerce çok yönlü araştırma yapılmış, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden “FETÖ/PDY terör örgütü ya da herhangi bir illegal yapı içerisinde bulunup bulunmadığının araştırılması” istenmiştir.

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığınca dokuz ay boyunca yürütülen ayrıntılı soruşturma sonucunda, "Yapılan araştırmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğuna dair soruşturma dosyasına yansır bir delil elde edilmemiştir. Söz konusu terör örgütü üyesi olduğu yönünde iddia düzeyinde dahi makul şüphe oluşturabilecek delil elde edilememiştir." denilerek hazırlanan fezleke, 2 Nisan 2017 tarihinde Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Haziran 2017 tarihinde “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne aidiyet, irtibat veya iltisakının bulunmadığı” belirtilerek “kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına dair” karar vermiştir.

Bu karar üzerine; Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreteri İsmet Akyol; OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’na başvuruda bulunmuş, Eylül 2017 ve Ocak 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Milli Eğitim Bakanlığına KHK ile göreve başlatılma talepli dilekçeler yazmıştır. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından dilekçeye verilen yanıtta ikinci kez verilen dilekçelerin Milli Eğitim Bakanlığına havale edildiği belirtilmiştir.

Aynı zamanda Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç’a mektup yazarak soruşturma sonucu savcılıkça haklarında “kovuşturmaya yer olmadığına dair” karar verilenler ile ihraç sonrasında haklarında hiçbir adli ve idari işlem yapılmayanların KHK ile görevlerine iade edilmeleri için girişimde bulunmaları talep edilmiştir.

İhraç kararının ardından Eğitim-Sen Zonguldak Şube Sekreteri İsmet Akyol hakkında Çaycuma Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından savcılığa yapılan ihbarın ardından “kovuşturmaya yer olmadığına dair” karar verilmiştir.

Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi Gökhan Taner Günsan hakkında bugüne kadar herhangi adli ve idari bir soruşturma açılmamış, kendisine neden ihraç edildiğine ilişkin bir bilgi verilmemiştir.

‘MAĞDUR EDİLDİLER!’

Haksız ve hukuksuz bir şekilde ihraç edilen iki eğitimci,1 yılı geçen bir zamandır, öğrencilerinden, eğitim hayatından uzaklaştırılmıştır. FETÖ ile hiçbir şekilde bağları bulunmayan, iki eğitimci maddi ve manevi olarak mağdur durumdadır. Maaşlarını alamamakta, ailelerinin ve çocuklarının geçimlerini sağlamakta zorluk yaşamaktadırlar.

MEVZUATA AYKIRI!

Mesleklerinde başarılı, öğrencileri tarafından sevilen, meslektaşlarının saygısını, Zonguldak kamuoyunun takdirini kazanmış iki değerli eğitimcinin Anayasa, yasa ve uluslararası mevzuata aykırı olarak, önce ihraç edilmeleri ve takipsizlik kararına rağmen mesleğe iade edilmemeleri, bir hukuk devletinde açıklanabilir durum değildir.

MESLEĞE NEDEN İADE EDİLMİYORLAR!

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş öneresinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:

* FETÖ ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan, yaşamlarını laik eğitim sistemi için mücadele ile geçiren Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreteri İsmet Akyol ile Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi Gökhan Taner Günsan’ın meslekten ihraç sebepleri nedir?

* Laik bir eğitim sistemi için mücadele etmek, siyasi iktidarın görüşlerine aykırı düşünmek ihraç sebebi midir?

* Hakkında yapılan soruşturma sonucunda savcılıkça “kovuşturmaya yer olmadığına dair” karar verilen Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreteri İsmet Akyol’un görevine iade edilmemesinin sebebi nedir?

* Meslekten ihraç edildiği günden bugüne kadar hakkında hiçbir adli ve idari soruşturma yapılmamış olan Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi Gökhan Taner Günsan’ın görevine iade edilmemesini sebebi nedir?

* Bakanlığınız personeli olup haklarında ihraç kararı verildikten sonra, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilenler ile haklarında hiçbir adli ya da idari işlem yapılmamış olanlarla ilgili olarak Bakanlığınızın bu personelin göreve iadeleri ile ilgili bir çalışması var mıdır?

* Bakanlığınızdan KHK’lar ile ihraç edilen personelden kaçı OHAL İşlemleri ve İnceleme Komisyonu’na başvuru yapmıştır? Bu başvurulardan kaç tanesi karara bağlanmıştır? Kararlar ne doğrultudadır?

* Bakanlığınızdan hukuksuz bir şekilde ihraç edilenlerin yaşadıkları mağduriyetin daha da artmaması için Bakanlık olarak yaptığınız bir çalışma var mı? (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 14:25

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