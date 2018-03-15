DİDF: Camilere yönelik saldırıları kınıyoruz!

Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu Almanya’da camilere yönelik gerçekleşen kundaklama eylemlerini kınayarak saldırıların aydınlatılmasını istedi

Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) tarafından yapılan yazılı açıklamada, son haftalarda Almanya’nın değişik şehirlerinde camilere yönelik gerçekleşen kundaklama eylemlerinin kınandığını belirtilerek, hükümetten saldırıları aydınlatması talep edildi..

Irkçı-ayrımcı politikaların yoğunlaştığı, yerli ve göçmen emekçiler içerisinde önyargıların derinleştiği, Türkiye kökenli emekçilerin kendi içinde kutuplaştırıldığı bir süreçte gerçekleşen saldırıların Almanya’da ortak gelecek konusunda endişeleri artırdığı belirtilen açıklamada; “ “Emekçileri dini ve etnik temelde ayrıştırmaya, insanları dini ve etnik kimlikleri üzerinden tanımlamaya çalışan politikaların ırkçı-faşist saldırıların zeminini güçlendirdiği bilinmektedir.

Bunun için kim tarafından yapıldığına bakılmadan emekçilerin inancına, etnik kimliğine göre bölmeye çalışanlara karşı çıkmadan, ırkçı-emekçi düşmanı saldırıları ve politikaları püskürtmek mümkün değildir

Son bir yıl içinde camilere yönelik çok sayıda ırkçı saldırının olduğu bilinmesine rağmen, Kürt gençleri tarafından gerçekleştirildiği üzerinden süren tartışmaların da bu böl yönet politikalarının bir parçası olduğunu, Afrin’de devam eden savaşa karşı çıkan Kürt, Türk ve değişik uluslardan binlerce insanı kıriminalleştirme girişimi olarak değerlendiriyoruz. Emekçileri bu türden söylemlere kulak asmamaya, Türkiye kökenliler arasında ayrımın derinleştirmek isteyenlere destek vermemeye çağırıyoruz” denildi.

ALMANYA'DAKİ TÜRKİYELİ EMEKÇİLERE IRKÇI SALDIRILARA KARŞI MÜCADELE ÇAĞRISI

Bugün değişik inançtan ve etnik kökenden insanların daha da yakınlaşması, ortak sorunları için birlikte hareket etmesi, işsizliğe, yoksulluğa, ırkçılığa, silahlanmaya ve savaşa karşı durmasının zorunlu olduğu bir süreçten geçildiği vurgulanan açıklamada şöyle denildi: “Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu olarak Almanya’da yaşayan tüm Türkiye kökenli emekçileri, yerli emekçilerle birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirmeye, her türden ırkçı-ayrımcı politikalara ve saldırılara karşı mücadele etmeye çağırıyoruz. Hükümet bir an önce ırkçı saldırılara zemin hazırlayan politikalardan vazgeçerek, yerli ve göçmenlerin eşit ve kardeşçe yaşamasının hukuksal, sosyal, politik olanaklarını genişletmelidir. (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 14:15

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