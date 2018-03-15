Diyarbakır’da 14 Mart Tıp Bayramı söyleşisi

Diyarbakır Tabip Odası tarafından 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle oda binasında söyleşi düzenledi.

Diyarbakır Tabip Odası tarafından 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle oda binasında aynı zamanda odanın üyesi olan yazar Veysi Ülgen’in katılımıyla bir söyleşi düzenlendi.

Söyleşi de Veysi Ülgen’in geçen hafta yayımlanan Diyarbakır Tabip Odası Tarihi kitabının tanıtımı yapıldı. Veysi Ülgen, hem kitap hakkında hem de Diyarbakır Tabip Odası’nın mücadelesiyle ilgili görüşlerini aktardı.

Söyleşiye Oda Eş Başkanı Şerif Demir moderatörlük yaptı. İlk sözü alan Demir, 14 Mart Tıp Bayramı’nın Diyarbakır Tabip Odası için hiçbir zaman bir bayram olmadığını, bilhassa mücadele vurgusunun öne çıktığı bir gün olduğunu belirtti. Daha sonra söz alan Veysi Ülgen sol, sosyalist, muhalif kesimlerin en büyük eksikliğinin arşivleme olduğu eleştirisinde bulunarak, “Bu kitap yalnızca Diyarbakır Tabip Odası’nın 1953 yılından günümüze kadarki tarihini yansıtmıyor, aslında aynı zamanda Kürdistan tarihinin de bir bölümüne ışık tutuyor” dedi. İlk yayımlanan KHK’lerden biriyle kamudaki görevinden ihraç edildiğini hatırlatan Ülgen, “Son bir yılda ‘Küreselleşme’, ‘Anti-Emperyalizm ve Kürt Siyaseti’, ‘KESK Tarihi ve Diyarbakır Tabip Odası Tarihi’ isimli üç çalışmam yayımlandı ve bu üç çalışmam ihraç sürecime dair bir yanıt niteliğindedir” vurgusunu yaptı. (Diyarbakır/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 14:09

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