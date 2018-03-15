KODA seminerinde Onur Hamzaoğlu'ya özgürlük çağrısı

Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA) Çarşamba Seminerleri'nde 'Cumhuriyet Dönemi Sağlık Politikaları' tartışıldı, Onur Hamzaoğlu'nun mesajı okundu.

Kocaeli Dayanışma Akademisi Çarşamba Seminerlerinde bu hafta Dr. Osman Öztürk’ün “Cumhuriyet Dönemi Sağlık Politikaları” konusu tartışıldı. 14 Mart Tıp Bayramı’nda Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun tutukluluğuna karşı düzenlenen seminerde, Hamzaoğlu için özgürlük istendi. Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Hayat Bilgisi Okulu'nda düzenlenen seminer öncesi Hamzaoğlu'nun avukatı aracılığıyla gönderdiği mesaj Doç. Dr. Özlem Özkan tarafından okundu.

HAMZAOĞLU'NUN MESAJI OKUNDU

Hamzaoğlu mesajında: "Bizler umudumuzu ve kararlılığımızı her daim bahar coşkusunda tutabilmeliyiz. Adalet tesis edildikten sonra kaybettiğimiz her şeyi geri alıp, öncesi gibi devam edeceğiz. Sizlerle birlikte, kararlılık ve özveriyle bugünleri aşacağımıza eminim, bu etkinlik için emek verenlere, yol gelenlere sağolun, hepinizi yürek sıcaklığıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Hamzaoğlu'nun çalışma arkadaşları ve öğrencilerinin de söz aldığı seminer öncesi, özgürlük talebi bir kez daha yinelendi. Öte yandan Hamzaoğlu'na ulaştırılmak üzere kart yazmak isteyenler için bir de masa kuruldu.

Seminer sunumunu Dr. Ata Soyer anısına adayan Dr. Osman Öztürk, sağlığın toplumsal hayattaki önemine vurgu yaptı. Cumhuriyet dönemi sağlık politikalarından örnekler veren Öztürk, karşılaştırmalar da yaptı. Cumhuriyetin ilk yıllarında imkansızlıklara rağmen sağlık alanında bir ilerlemenin katedildiğini ifade eden Öztürk, "Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında frengi, sıtma, gözleri kör eden trahom hastalığı çok yaygın. Bunlara karşı mücadeleler ön plana çıkıyor" diye konuştu. AKP'nin iktidara geldiği dönemi ayrı olarak işleyen Öztürk, "Sağlığın toplumsal hayatta ve tarihte önemli bir yeri var" dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 13:35

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