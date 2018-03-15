EMEP'e Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan'a 1 Mayıs konuşmasında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma açıldı.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan'a Van'da yaptığı 1 Mayıs konuşmasında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma açıldı. Soruşturmada hangi ifadenin hakaret sayıldığı belritilmezken Doğan, "AKP kendisi gibi düşünmeyen ve kendi savaşçı politikalarını desteklemeyen herkesi bertaraf etmeye çalışıyor. Biz eleştirilerimizden de doğru bildiklerimizi söylemekten de Türkiye'nin geleceğinin barışta olduğunu ifade etmekten de geri durmayacağız" dedi.

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan'a, Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla soruşturma açıldı. Van Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan soruşturma nedeniyle Doğan, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na avukatı eşliğinde talimatlı ifade verdi. 1 Mayıs 2017 tarihinde Van'da yaptığı konuşma gerekçe gösterilerek hakkında dava açılan Doğan, “Hangi sözlerimden dolayı hakaret ettiğim iddiası bildirilmemiş. Buna dair herhangi bir evrak yok. Ben politik bir partinin genel başkan yardımcısıyım, iktidarı ve politikalarını eleştirebilirim. Emek Partisi'nin görüşleri, çoğunlukla iktidarın hoşuna gitmeyen şeylerdir. Konuşmamda, memleketin sorunlarını ve buna iktidarın yaklaşımını gündem ettim. Barış dedim, referandumda yaşanan hukuksuzluklardan bahsettim, işçi ve emekçilerin taleplerini ifade ettim” dedi.

'SAVCILIĞIN EVRAKINDA SUÇ TEŞKİL EDEN BİR ŞEY YOK'

16 Nisan Referandumu'nun ertesinde Van'da düzenlenen 1 Mayıs mitinginde konuşmasını yaptığını belirten Doğan, buradaki konuşması nedeniyle soruşturma başlatıldığını ancak hakaret içeren bir sözün dahi tarafına bildirilmediğini ifade etti. Doğan, Van Cumhuriyet Savcılığı'nın açtığı soruşturmayla ilgili gönderilen evrakın ekinde suç teşkil edecek hiçbir şeyin olmadığını vurguladı. “Hangi konuşmam ya da sözümde Cumhurbaşkanına hakaret etmişim?” diye soran Doğan, kendisinin iktidara eleştiri yapma hakkının olduğunu söyledi. Doğan, 1 Mayıs Van mitingine ilişkin “16 Nisan referandumunda memlekette yaşananlardan bahsettim. Barış talep ettim. İşçi ve emekçilerin hak taleplerini gündem ettim. Memleketin sorunları ve iktidarın buna yaklaşımı konusundaki eleştirilerimi sundum” dedi.

'ELEŞTİRMEKTEN İMTİNA ETMEYECEĞİZ'

Konuşmasında Cumhurbaşkanına hakaret olmadığını belirten Doğan, “Sonuçta Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısıyım. İktidarın politikalarını birçok konuşmamda eleştirebilirim. Partinin bu konudaki görüşlerini söyleyebilirim. Dolayısıyla bunların büyük bir kısmı iktidarın hoşuna gitmeyen şeylerdir” şeklinde konuştu.

Yaptığı eleştirilerin iktidar tarafından hakaret olarak nitelendirilmesine, “Cumhurbaşkanına hakaret suçlamalarını kabul etmiyorum. Aslında iktidar, kendilerine yönelik eleştirilerin sesini kısmak için bunları yapıyor” diye konuştu.

Doğan, “Eleştirilerimizi yapmaktan da imtina etmeyeceğiz. AKP kendisi gibi düşünmeyen ve kendi savaşçı politikalarını desteklemeyen herkesi bertaraf etmeye çalışıyor. Biz eleştirilerimizden de doğru bildiklerimizi söylemekten de Türkiye'nin geleceğinin barışta olduğunu ifade etmekten de geri durmayacağız” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 13:20

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