Eğitim Sen’den ihraç edilen kamu emekçileri için eylem

Eğitim Sen İzmir 2 Nolu Şube, OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle kamu çalışanlarının ihraç edilmesini protesto etti.

İhraç edilen kamu emekçilerinin geri alınması talebiyle Karşıyaka çarşı girişinde oturma eylemi yapan Eğitim Sen İzmir 2 Nolu Şube, "Ne darbe, ne ohal, demokrasi derhal", "işimizi geri istiyoruz" sloganları attı.

Basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen 2 Nolu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç," Siyasi iktidar keyfiyete dayalı çıkardığı KHK’lerle aileleri ile birlikte milyonlarca insanımızın hayatını karartma, işsiz bırakma korkutma sindirme politikalarını OHAL’ i dayanak yaparak seçimlere kadar götürmekte kararlı görünüyor. Biat etme tutumuyla yarışan medyasıyla, televizyon kanallarıyla, sarayın önünde iki büklüm eğilen kalemşörleriyle, gerçekler ters yüz edilerek verilirken; 620 gündür alanlarda yürüttüğümüz mücadele görmezden geliniyor. Sosyal medyada düşüncelerini açıklama suç sayılıyor, gözaltı ve tutuklama nedeni oluyor"dedi.

"Emek ve meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, demokrasi güçleri ve aktivistleri devletin ya da AKP’nin kurumları, üyeleri değildir. Kurumlar ya da bireyler hükümetin politikalarını onaylamak zorunda değildir. Savaş koşullarında dahi resmi politikalar eleştirilebilir, farklı düşünceler ifade edilebiliyor" şeklinde konuşan Kılıç, 'Savaşa hayır, barış hemen şimdi' demeye devam edeceklerini vurguladı.

"AKP iktidarının yasaklarına, faşizan tutumuna karşı fiili ve meşru mücadele hakkımızı sonuna kadar kullanacağız" diyen Kılıç, işlerine geri dönünceye kadar direnmeye, mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi. Kılıç son olarak şunları ekledi; "Bu vesileyle bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; OHAL kaldırılmalı, KHK’ler geri çekilmeli, hukuksuzca ihraç edilen/açığa alınan tüm kamu emekçilerinin işlerine geri dönmeleri sağlanmalıdır. İçeride ve dışarıda barışçıl, laik ve demokratik ortamı sağlayacak adımlar atılmalıdır" (İzmir/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 12:41

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