Arif Sağ açık beyin ameliyatına alındı

Türk Halk Müziği sanatçısı Arif Sağ, bu sabah saat 08.00’de, açık beyin ameliyatına alındı

Türk Halk Müziği sanatçısı Arif Sağ, bu sabah saat 08.00’de, Çağlayan’daki Florence Nightingale Hastanesi’nde açık beyin ameliyatına alındı. Son zamanlarda sık sık sağlık problemleriyle gündeme gelen Arif Sağ'a 2017 mayıs ayında kanser teşhisi konulmuştu.

Hürriyet'tten Fatma Aksu'nun haberine göre göre Türk Halk Müziği sanatçısı Arif Sağ, bu sabah saat 08.00’de, Çağlayan’dak Florence Nightingale Hastanesi’nde açık beyin ameliyatına alındı. Sanatçının ameliyatı devam ediyor. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 12:34

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