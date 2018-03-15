Emek Çalışmaları Topluluğu Sendika Okulu programı açıklandı

Emek Çalışmaları Topluluğu tarafından 29 Mart - 17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 'Sendika Okulu'nun programı açıklandı.

İşçi sınıfı üzerine bilgi üreten akademisyen, araştırmacı ve sendika uzmanlarından oluşan Emek Çalışmaları Topluluğu (EÇT) tarafından düzenlenen “Sendika Okulu”nun programı açıklandı. 29 Mart - 17 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Emek Çalışmaları Topluluğu Sendika Okulu, dolu dolu geçecek 8 haftalık program sunuyor.

‘SENDİKAYA DAHA YAKINDAN BAKMAYA DAVET EDİYORUZ’

Program, Emek Çalışmaları Topluluğu tarafından şu ifadelerle duyuruldu:

“Emek hareketi ve onun en önemli kurumlarından biri olan sendika, toplumsal muhalefetin geniş kesimleri tarafından hak ettiği ilgiyi uzun bir zamandır maalesef göremiyor. Toplumsal muhalefetin önemli bir bölümü, emek hareketi ve kurumlarını modası geçmiş, eskimiş ve dönüştürülemeyecek kadar yıpranmış varsayıyor.

Böylelikle, hem toplumsal mücadele araçları arasında en kritik öneme sahip olanlarından birine sırt çevriliyor, hem de toplumsal hareketlerin öngörü ve stratejileri büyük oranda şaşıyor. Çünkü emek mücadelesi hesaba katılmadan hiçbir toplumsal dönüşüm öngörüsü tutarlı kalamıyor.

Emek hareketine olan genel ilgisizlik, bugün büyük oranda emek örgütlerine olan ilgisizliği de beraberinde getiriyor. Emek Çalışmaları Topluluğu olarak bizler, herkesi emek hareketinin temel aracı olan sendikaya bir kurum olarak biraz daha yakından bakmaya davet ediyoruz. Sendika deneyimini sendika uzmanlarından dinliyoruz.”

EÇT Sendika okulunun birinci dönem programı ise şöyle:

Başvuru için: [email protected] adresine kendiniz hakkında bilgi veren niyet mektubunu gönderebilir ya da EÇT sosyal medya hesaplarından doğrudan mesajla başvuru yapabilirsiniz. (Son başvuru tarihi: 23 Mart Cuma)

Yer: Friedrich-Ebert-Stiftung Toplantı Salonu, Beşiktaş

Tarih: 29 Mart - 17 Mayıs Perşembe akşamları 19:00-21:00 (8 hafta)

EÇT Twitter: @emekcalisma

(İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 12:06

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