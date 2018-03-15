Ağbal: Şubat ayında bütçe 1.9 milyar TL açık verdi

Maliye Bakanı Ağbal, Şubat'ta bütçe gelirlerinin 61 milyar, giderlerinin ise 62.9 milyar TL olduğunu, bütçenin 1.9 milyar TL açık verdiğini açıkladı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yaptığı yazılı açıklama ile 2018 yılı şubat ayı bütçesini değerlendirdi. Bütçe gelirlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30.1 oranında artarak 61 milyar TL, bütçe giderleri ise yüzde 17 oranında artarak 62.9 milyar TL olarak gerçekleştiğini belirten Ağbal, bu çerçevede bütçe açığının 1.9 milyar TL, faiz dışı fazlanın ise 4.8 milyar TL olduğunu açıkladı. Ağbal, Ocak-Şubat döneminde bütçe açığının 201 milyon TL, faiz dışı fazlanın ise 12.5 milyar TL olduğunu belirtti.

VERGİ GELİRLERİ YÜZDE 18 ARTTI

Ocak-Şubat döneminde vergi gelirleri yüzde 18.3 oranında artarak 104.6 milyar TL olduğuna dikkat çeken Maliye Bakanı Ağbal, yeniden yapılandırma kapsamında bu dönemde 2.3 milyar TL gelir elde edildiğini, yapılan ödeme tutarı esas alındığında yeniden yapılandırmaya uyumun yüksek seviyede seyrettiğini ifade etti.

Ekonomideki canlılığın 2018 yılı vergi gelirleri performansının orta vadeli programda öngörülen hedeflerin aşılabileceğine işaret ettiğine vurgu yapan Ağbal, “Yılın ilk iki ayında bütçe harcamaları bütçe hedefleri ile uyumlu bir şekilde gerçekleşmiştir. Bütçe giderleri içerisinde en büyük artış yatırım harcamalarında olmuştur. Önümüzdeki aylarda OVP hedefleri içinde kalarak yılsonu bütçe hedefinin elde edilmesi konusunda gerekli kararlılığı göstermeye devam edeceğiz” dedi. (ANKA)



Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 12:03

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