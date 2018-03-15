Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde 50 milyon avro gelir elde etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden Beşiktaş, organizasyondan 50 milyon avro (230 milyon lira) gelir elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne, 5-0 mağlup ayrıldığı Bayern Münih deplasmanının rövanşında 3-1 yenilerek son 16 turunda veda eden Beşiktaş, kasasına ciddi miktarda para koymayı başardı.

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olarak 12.7 milyon avro ayak bastı parasının tamamını alan kulüp, pazarlama geliri olarak yaklaşık 25 milyon avro gelir elde etti.

Siyah-beyazlılar, performans geliri olarak da 3 galibiyet ve 2 beraberlik alması nedeniyle 5.5 milyon avro almaya hak kazandı.

Son grup maçında aldığı beraberlikle bir üst tura adını yazdırmayı başaran Beşiktaş, 6 milyon avro "son 16" primi de aldı.

Böylece Beşiktaş'ın kasasına giren toplam para 50 milyon avroyu (230 milyon lira) buldu. (SPOR SERVİSİ)

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 11:54

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