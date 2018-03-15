İzmir’de Newroz öncesi operasyon: Çok sayıda gözaltı

İzmir’de Newroz öncesi "ihbar" iddiasıyla yapılan ev baskınlarında HDP yöneticisi ve üyesi çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İzmir’in birçok ilçesinde sabah saatlerinde eş zamanlı olarak evlere operasyon düzenlendi. "İhbar" olduğu iddiasıyla yapılan baskının ardından aralarında HDP üye ve yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'ye götürülenlerden isimleri öğrenilenler şöyle: Yakup İrlan, Kemal Tutar, Jiyan Özer, Gülistan Özer, Şehmuz Özer, Şükran Özer, 70 yaşındaki şeker hastası Halis Saka ile Hakan Saka, Serkan Saka, kalp ve şeker hastası 60 yaşındaki Cesim Adıgüzel ve Cemal Güneş.



İsimleri öğrenilemeyen çok sayıda kişinin de gözaltında olduğu belirtilirken, gözaltına alınanlar arasında bulunan Yakup İrlan’ın 2017 Newrozu öncesi yapılan baskınlarda da gözaltına alındığı kaydedildi. (İzmir/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 11:24

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