Mavi Marmara’nın adı ‘Erdoğan Bey’ oldu: RO-RO gemisi olacak

Gazze'ye insani yardım taşırken İsrail’in saldırısına uğrayan Mavi Marmara gemisinin adı Erdoğan Bey oldu, RO-RO gemisi olarak hizmet verecek

Gazze'ye insani yardım taşırken İsrail’in saldırısına uğrayan Mavi Marmara gemisinin adı Erdoğan Bey oldu, RO-RO gemisi olarak hizmet verecek

İsrail’in işgali altındaki Gazze’ye insani yardım taşırken İsrailli komandoların düzenlediği baskında 10 kişinin hayatını kaybettiği Mavi Marmara, RO-RO gemisi olacak. Gemi üç ay sonra hizmet vermeye başlayacak. Geminin adı 'Erdoğan Bey' olacak.

Milliyet’ten Gökhan Karakaş’ın haberine göre Haydarpaşa Limanı’nda sekiz yıldır bekletilen 93 metre uzunluğundaki geminin yolcu salonları kesilerek çıkartılacak ve güvertesi hangara dönüştürülecek.

Gemiyi satın alan armatör Erdoğan Tümsek, “Mavi Marmara benim için gazi gemidir, denizle buluşmasını sağlayacağım” dedi. Müze, hastane ya da otel olacağı bile konuşulan gemi üç ay sonra ‘Erdoğan Bey’ olarak hizmet verecek.

NE OLMUŞTU?

Gazze’ye insanı yardım taşıyan Mavi Marmara gemisi, 27 Mayıs 2010’da Antalya’dan yola çıkmıştı. Abluka altındaki Gazze’ye, 30 ülkeden 700 aktivistin yanısıra gıda, yiyecek, giyim, tıbbi ve inşaat malzemeleri taşıyan gemi, 30 Mayıs gecesi İsrailli komandoların baskınına uğramıştı.

Helikopterlerle gemiye inen İsrailli komandolar, 10 kişiyi öldürürken 60 kişiyi de yaralamıştı.

Türkiye baskından sonra İsrail’le diplomatik ilişkiler kesmişti. Ölenlerin yakınları İsrail’den tazminat talebiyle Türkiye’de dava açmıştı.

Türkiye ile İsrail’in Temmuz 2016’da ilişkileri normalleştirmeye karar vermesinin ardından varılan anlaşmada Türkiye Gazze Şeridi’ne uygulanan ablukanın kaldırılması koşulundan vazgeçtiği gibi Mavi Marmara baskınına katılan İsrail askerlerine yönelik dava açılamayacağına dair bir yasa da çıkarmak zorundaydı.

Hazırlanan yasa tasarısına göre Türkiye, Mavi Marmara’ya düzenlenen operasyonda hayatını kaybedenler için İsrailli askerlerden davacı olmayacak, ayrıca İsrail’e açılan Mavi Marmara davaları düşecekti.

İsrail Eylül 2016’da parayı göndermiş, 20 milyon dolarlık tazminatın Adalet Bakanlığı hesabına yatırıldığı belirtilmişti. Mavi Marmara ailelerineyse dokuz ayın ardından ödeme yapılmıştı. (HABER MERKEZİ)





Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 11:15

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