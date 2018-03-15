İnşaatın 4. katından düşen işçi, hastanede hayatını kaybetti

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, apartman inşaatı için kurulan iskelenin 4. katında çalışırken, dengesini kaybedip düşen 44 yaşındaki Mustafa Asan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İş cinayeti, dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi. Dış cephe kaplama ustası, 3 çocuk babası Mustafa Asan, 6 katlı apartman inşaatı için kurulan iskelenin 4. katında çalışırken, dengesini kaybetti. Yaklaşık 20 metre yükseklikten zemine düşen Asan için çalışma arkadaşları sağlık ekibi çağırdı. Yaralı Asan, olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Mustafa Asan'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. (Bursa/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 10:51

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