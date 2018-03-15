Erdoğan'dan bestekarlara yeni İstiklal Marşı çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'En büyük üzüntüm bu emsalsiz marşın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin yapılamamış olmasıdır' dedi.

Sarayda düzenlenen 46. muhtarlar toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'na dair "En büyük üzüntüm bu emsalsiz marşın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin yapılamamış, bulunamamış olmasıdır. O beste ile güftenin birbirini tamamlaması çok önemlidir. Burada bestekarlara iş düşüyor" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümüne ilişkin bölümü şöyle:

"Önceki gün İstiklal Marşımızın kabulünün yıl dönümüydü. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'u ve marşa hayat veren tüm şehitlerimizi, gazilerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Büyük Millet Meclisi İstiklal harbimizi ebedileştirecek bir marş için arayışa girdiğinde bu görev ısrarla ve özel olarak Akif'e verildi. En büyük üzüntüm bu emsalsiz marşın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin yapılamamış, bulunamamış olmasıdır. O beste ile güftenin birbirini tamamlaması çok önemlidir. Burada bestekarlara iş düşüyor. İstenilen beste yok. Temenni ederiz ki o da çıkar. Hayıflanacak daha başka meselelerimiz de var. 34 yıllık terörle mücadelemizi hakkıyla ifade edecek bir şiirimiz, marşımız da yok. Şu anda Fırat Kalkanı, Afrin biz bununla ilgili bir İstiklal Marşı demeyim ama oraya tırmanamazlar, yetişemezler. Hiç olmazsa bir mehter marşı gibi bir marşı da yazamazlar mı? Bunu hazırlasınlar. Evde torunum bile mehter marşıyla yürüyor. Askerimizi de ayrıca mehter marşı ile yürütür gibi yeni marşlar ile yürütelim. Aynı şekilde 15 Temmuz gibi büyük bir destanı Akif'in Çanakkale ve İstiklal mısralarında kıvamında anlatacak bir şiirimiz, marşımız da mevcut değil. Şiirlerini sadece lafla değil yüreğiyle de yazacak şairlerimize büyük görev düşüyor. Mehmet Akif Ersoy'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

SOSYAL MEDYADA KAMPANYA BAŞLATILDI

Erdoğan'ın bu sözleri üzerine sosyal medyada #İstiklalMarşımaDokunma etiketiyle kampanya başlatıldı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 08:22

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