ABD’li öğrenciler silahlara karşı sokaklara çıktı

ABD’de silahlı saldırıları protesto eden binlerce öğrenci dersleri boykot ederek sokaklara çıktı.

ABD'nin Florida eyaletindeki lise katliamının birinci ayında 50 eyalet çapında öğrenciler dersleri boykot etti. Sabah saatlerinde okullarından çıkan öğrenciler, silah serbestisine karşı yürüdü ve oturma eylemi yaptı.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre ülkede bıugün 3 bin eylem planlandı. Derslerine girmeyen öğrenciler, ülkede okullara silahlı saldırılara karşı protesto gösterisi yaptı.

ABD’de terör saikiyle olmasa da okullara sıklıkla silahlı saldırılar düzenleniyor. Bunlardan biri de geçen haftalarda Florida eyaletinde düzenlendi. Saldırıda 17 öğrenci hayatını kaybetti.

Öğrenciler silah karşıtı dövizleri ve sloganlarıyla sokakları doldururken eylem noktalarından biri de Beyaz Saray’ın önüydü.

Eylemin, ülke tarihinin en büyük öğrenci eylemi olduğu yorumları yapılıyor. Öğrenciler silahlar kullanım yasasında değişiklilere gidilmesini istiyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 06:14

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