Munzur Üniversitesi yoğun polis güvenliği altında!

Munzur Üniversitesi öğrencileri, okullarındaki yoğun polis güvenliğine ilişkin 'Üniversitemiz daha çok karakolu andırıyor...' diyor.

Şerzan AKIN

Dersim

Munzur Üniversitesinde son zamanlarda yoğun polis güvenliği dikkat çekiyor. Zırhlı araçların tur attığı kampüs içinde öğrenciler rahat hareket edememekten şikayetçi. Üzerlerindeki baskının arttığına dikkat çeken öğrenciler, üniversitelerinin bilim yuvasından çok karakolu andırdığını söyledi.

Yaşanan durumu üniversite öğrencileriyle konuştuk. Yurtlarda ve üniversite de yapılan çanta aramalarına dikkat çeken muhasebe bölümü öğrencilerinden Melisa Aksu, “Üniversiteler özerk alanlar olmalıdır. Fakat bizim üniversitemiz daha çok karakolu andırıyor. Yaşamımızı baskı altına almak isteyen hiçbir zihniyeti kabul etmiyorum” dedi.

Mühendislik Öğrencisi Fırat ise OHAL’i fırsat bilerek öğrencilerin üstünde baskı kurulduğunu söyledi. Fırat, “Burası sözde ‘bilimde öncü düşüncede özgür’ vizyonu ile nitelendiriliyor. Ne bilimi ne de özgürlüğü gördük. Üniversitemiz bir bilim yuvasından daha çok karakol izlenimi taşıyor. Bu yapılanlara karşı öğrencilerin beraber hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

‘HER YERDE MOBESE VAR’

Adını vermek istemeyen bir öğrenci ise “Üniversite de yeterince güvenlik var zaten polislerin varlığına ihtiyaç yok. Onlara neden geldiklerini sorarsak, tedbir amacıyla geldiklerini söylerler ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Öğrencileri korkutma ve yıldırma amacıyla zırhlı araçlarla tur atıyorlar. Bellerindeki silahları göstererek kantinde oturuyorlar. Çoğunluk tepkili ama arkadaşlarla yan yana gelip sesimizi çıkaramıyoruz. Okulumuz üniversiteden ziyade açık cezaevi gibi ve her yer MOBESE ile gözetlenmekte. Emniyet güçlerinin bu tavrına karşı tepkimizi göstermemiz gerekir yoksa bu baskıların önüne geçilemez” dedi.

'BİRLİKTE BİRÇOK SORUNUN ÖNÜNE GEÇEBİLİR

Munzur Üniversitesinde bir öğrenci

Merhaba Evrensel okurları

Ben Munzur Asaraf Kadın Öğrenci Yurdundan yazıyorum sizlere. Birçok öğrenci yurdunda olduğu gibi bizde yurtta problemlerle karşılaşıyoruz.Yemeklerin kötü ve az çeşit çıkması bizim başlıca sorunlarımızdan biriydi. Bu sorunu her gün bireysel dile getirmemize rağmen bir şeylerin değişmediğini fark ettiğimizde ve öğrencilerin dikkate alınmadığını görünce var olan tepkimizi topluca dile getirmeye karar verdik.

Geçen günlerde topladığımız imzalarla bu olan tepkimizi müdüriyete ilettik ve onlarla bu konu da taleplerimizi iletebilecek bir fırsat yakaladık. Taleplerimizde ısrarcı davranmanın sonucunda bir gece yarısı yemek firmasının gıda mühendisi ve diğer sorumluların bu sorunları görmesini sağladık. En kısa zaman içinde yemeklerin artık daha iyi ve fazla çeşitle çıkmasını sağladık. Bu sıkıntıların diğer yurtlarda da yaşandığını görüyor ve duyuyoruz. Bunun için öğrencilerin bu olaylar karşısında birlikteliklerini göstermeleriyle olumlu sonuçlar alacaklardır. Yaşamın her alanında birliktelik bir çok sorunun önüne geçebilir. Birlikteliklerimizle daha rahat bir yaşam dileğiyle… Hoşça kalın…

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 04:52

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