Çelik-İş İSDEMİR Şube seçimi yapıldı ama tartışması sürüyor

İSDEMİR işçileri, tamamlanan kongreye ilişkin, 'Ayak oyunları ile işi çözdüler. Sendika genel merkezi ve patronla uyumlu bir şube istediler' dedi.

Halil İMREK

İskenderun

Çelik-İş İskenderun Şube Kongresi sona erdi. Ancak birçok işçi, Eski Şube Başkanı Mehmet Demir’in, seçilmesine kesin gözüyle bakılırken son anda neden adaylıktan çekildiğini sorgulamaya devam ediyor. Evrensel'e konuşan İSDEMİR işçileri, “Mehmet Demir’i seçim ile yıkamayacakları belliydi. Ayak oyunları ile işi çözdüler. Sendika genel merkezi ve patronla uyumlu bir şube istediler” diyor.

Eski Başkan Demir’in “İşçinin bölünüp zarar görmesini istemediği için geri çekilme kararı aldığı” şeklinde açıklamasını hatırlatan başka bir işçi, şöyle devam etti: “Demir’e geri adım attırdılar. Ardından seçim öncesi muhalif delegelerin ismini sildiler. Zaten Demir, aday olmayınca çoğu işçi de kendisi delege olmadı. Hatta delege seçimleri için oy kullanmaya dahi gelmedi. Sahadaki temsilcilere ‘Bu işin aslı astarı nedir’ diye sorduğumuzda bizim haberimiz yok şube ve genel merkezin aldığı bir karar deyip işin içinden çıktılar.”

GENEL BAŞKAN GENEL MÜDÜRLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Çelik-İş Genel Merkezinin daha uyumlu ve söylenene itiraz etmeyen bir şube başkanı ve yönetim kurulu oluşturmak için Mehmet Demir’i adaylıktan çektirdiği ve yerine Mehmet Güngör’ü getirdiğini söyleyen bir işçi, “Bir de yakında yapılacak olan genel merkez seçimlerinde şu an yönetimde olanların kendilerine oy verecek olan delegeleri sağlama almak istemesinin de etkisi var. Yapılan şube kongresinde genel başkanımız İSDEMİR genel müdürü başta olmak üzere, MMK Metalürji, Ekinciler, Yolbulan ve Befesa Silvermed fabrikalarının genel müdürlerine teşekkür edip durdu. Yani patronlarla daha çok uyumlu ve iş birliği içinde bir sendikacılık çizgisi yerleştirmeye çalışılıyor. Benim kişisel görüşüm patronla anlaşmalı bir yönetim oluşturulduğu şeklinde. Belki de imzalanan kötü sözleşmenin karşılığı olarak İSDEMİR yönetiminden fabrikada sendika olarak kalma güvencesi almışlardır” diye konuştu.

MUHALİF OLAN İŞÇİYE İYİ GÖZLE BAKILMIYOR

İSDEMİR’de bir süre önce sona eren Türk Metal’le yapılan sendikal rekabeti hatırlatan bir işçi, başından bu yana Çelik-İş’ten istifa etmeyen işçilere dahi kongre öncesi demokratik bir seçim ortamı oluşturulmadığı yönündeki eleştirileri nedeniyle iyi gözle bakılmadığını söyledi. İşçi şunları dile getirdi: “Biz başından beri sendikamıza sahip çıktık. İki ayrı sendika olmasın dedik. Bir yanlış varsa sendikamızda kalalım, sendikamızı düzeltelim dedik. Sonuçta bir yere gitmedik. Kaç defa iki sendika arasında gidip gelen işçiler oldu. Ama biz yerimizden ayrılmadık. Kongre döneminde yaptığımız en ufak eleştiride ise bize düşman gözüyle bakıldı. Sebep ise sendikamıza sahip çıkıp demokratik bir seçim istemek.”

İSDEMİR işçileri olarak seçimlerin çarşaf liste ile yapılmasını istediğini belirten bir işçi, “Biz demokratik ve bütün sendikal sorunların tartışıldığı herkesin aday olduğu ve çarşaf liste ile yapılan bir seçim istiyorduk. İsteyen aday olsun biz de içlerinden uygun olanı seçelim diyorduk. Ama Mehmet Demir çekildi ardından tek liste ile seçime gidildi. Başka birileri aday çıkarsa ne olacak zaten blok liste olacaktı” dedi.

MEHMET DEMİR İŞÇİYE KULAK VERSEYDİ…

Mehmet Demir’in son onda adaylıktan çekilmesine tepki gösteren bir işçi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mehmet Demir, sahada işçilerle görüşseydi veya işçinin nabzını tutan belli başlı kesimlerle oturup değerlendirme yapsaydı sendika merkezinin önerisi ya da her neyse anlaşmasına veya varsa patronların çekil uyarılana boyun eğmezdi, daha cesur davranırdı. Ne döndü, niye çekildi bunu bilemiyoruz. Bildiğimiz tek şey biz işçilerin Mehmet Demir’in aday olmasını beklediğimizdi. Mehmet Demir önceleri çok istekliydi. Son anda vazgeçti. Kimse beklemiyordu. Üstelik kazanacağı belli bir oylamadan çekildi. Kazanma ihtimali sadece kendi kişisel etkisi ve başarısından kaynaklanmıyordu. İşçilerin Çelik-İş Genel Merkezine ve Genel Merkez Yöneticisi Bayram Altun’a tepkisinden geliyordu.”

‘İŞVERENİMİZ İLE DAİMA DİYALOG HALİNDE’

Yeni seçilen Çelik-İŞ İskenderun Şube Başkanı Mehmet Güngör, yaptığı teşekkür konuşmasında “İSDEMİR sürecinin başından sonuna kadar en yakın takipçisi olan, yaşadığımız tüm zorluklarda yanımızda duran başta Genel Başkanımız Yunus Değirmenci olmak üzere genel merkez yöneticilerimize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Genel Başkanımızın gösterdiği hedef ve anlayış içerisinde, yolumuza devam edeceğiz. İşçi-işveren-sendika üçgenini, çok iyi bir şekilde yöneterek, üyesiyle bütünleşmiş, genel merkeziyle uyumlu, işverenimiz ile daima diyalog halinde bir anlayışı benimseyerek, iş barışına büyük katkılar sağlamayı sürdüreceğiz” demişti.

DEMİR VEDA ETTİ

İskenderun Şube Eski Başkanı Mehmet Demir ise, kongrede veda niteliğinde bir konuşma yaptı. Bundan sonra da bir Çelik-İş neferi gibi çalışacağını ifade eden Demir, Çelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci’nin en büyük destekçisi olacağını belirtti.

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 04:10

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