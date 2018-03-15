Yıldırım: Sendikalar taziyeden öte adımlar atmalı

Türk-İş İzmir Şube Temsilci Süleyman Yıldırım, iş cinayetlerinin önlenmesi için ortak mücadele çağrısı yaptı.

Dilek OMAKLILAR

İzmir

İzmir Bakırçay havzası, son 10 gündür yaşanan iş cinayetleri ile gündemde. Özellikle geçtiğimiz günlerde Sider Demir Çelik fabrikasındaki iş cinayetinden sonra ihmaller ve kuralsızlıklara işçilerden ciddi tepki geldi, sendikalarda ise sessizlik hakimdi. Genelde yapılanın, başsağlığı mesajları ve taziyeler ile geçiştirmek olduğunu dile getiren Türk-İş İzmir Şube Temsilci Süleyman Yıldırım, iş cinayetlerinin önlenmesi için ortak mücadele çağrısı yaptı.

İş cinayetlerini azaltmak, önleyebilmek için yerel yetkililerin ve Çalışma Bakanlığının daha fazla baskı yapması, denetimleri sıklaştırması ve verilen cezaların caydırıcı olması gerektiğini ifade eden Yıldırım sendikaların da taziyeden öte bir adım atılması gerektiğine dikkat çekti. Türk-İş Ege Bölgesi olarak şube başkanlarıyla bu konuyu gündeme alacaklarını dile getiren Yıldırım şunları söyledi: “2030’a kadar Kuzey Ege diye tarif edilen ve Koyundere’den Bergama’ya kadar uzanan bölgede 1 milyon nüfusa ulaşılacağı tahmin ediliyor. Buna uygun şehir planlaması yapılmaya çalışılıyor. Bu bölge hem ağır sanayi bölgesi hem de üretimin arttığı bir bölge olacak. Bu büyümeye ne tür hazırlıklar yapılacağı da değerlendirilmeli. Buna uygun bir fizibilite çalışması yok, herhangi bir bölge olarak bakılıyor. Bu kapsamda donanımlı, yanık ünitesi, gazlardan zehirlenmelere müdahale edebilecek yapısı olan, cerrahi ünitesi gelişmiş büyük bir hastaneye ihtiyaç var. İzmir’de yanık ünitesi bulmakta zorlanıyoruz. Sevk edilene kadar çoğu zaman iş işten geçmiş oluyor. Dolayısıyla sadece iş cinayetleri değil meslek hastalıkları ve yaralanmalara karşı da mücadele edebilmek için bunlar gerekli” dedi.

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‘DAHA CİDDİ CEZALAR VERİLMELİ’

Aliağa Tüpraş’ta 4 işçinin yaşamını yitirdiği patlama sonrası iş cinayetlerine karşı yapılan eyleme de katılan Türk-İş İzmir Şube Temsilci Süleyman Yıldırım, “Burada devletin eksikliğini acizliğini görüyoruz. Burası, işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyması konusunda bizim pilot bölgemiz olacak. Bizzat takipçisi olacağım” demişti. Gelinen noktayı değerlendiren Yıldırım, bu konuda çalışmaların sürdüğünü ve Bakırçay havzasında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili Başkanlar Kurulu toplantısı düzenleyerek neler yapılabileceğini konuşacaklarını açıkladı. İş cinayetlerinde ölen işçilerin ailelerinin şikayetini geri çekmesinin de davanın kapanması ile aynı anlama geldiğini belirten Yıldırım, “Devlet daha ciddi cezalar vermeli” dedi.

‘ORTAK HAREKET ETMELİYİZ’

Diğer sendikalara da çağrıda bulunacaklarını bildiren Yıldırım, “Ortak hareket etmeli ve duyarlılığı artırmalıyız. Şubat ayında 123 işçi ölmüş, iş güvenliği önlemleri maliyet olarak görünüyor. İşçi sağlığı konusu ise hak getire. Her işletmede buna karşı mücadele edilerek hak kazanılıyor, gelinen nokta 10-20 yıl öncesine göre kötü değil ama hiç yeterli olmadığı da ortada” dedi.

“Sider’deki iş kazası benim için sürpriz olmadı” diyen Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: “Mevcut sistemle yürümeye çalışan bir durum var orada. Olmaması gereken şeyler oluyor ve bunun engellenmesi için şikayetler yapılmış. Maalesef bu elim kaza yaşandı. Mart başından bu yana da iş cinayetleri arttı. Olması gereken elbette bunları rakamlarla açıklamak değil.”

‘TAŞERON ÇALIŞMA BİTİRİLMELİ’

Taşeron çalışmanın da kabul edilemez bir durum olduğunu ifade eden Yıldırım, “Büyük fabrikalarda, örneğin TÜPRAŞ’ta HABAŞ’ta taşeron var. Bu bir çeşit sendika karşılığından kaynaklanıyor. Taşeron çalışma kesinlikle bitirilmeli. Taşerona karşı sendikalar ortak hareket etmeliyiz. Hukuki yollar da denenerek mücadele etmeliyiz. Taşeronu sendikalı yapmak istediğinizde iş kolu farklı göründüğü için sıkıntılar yaşanıyor” dedi. Fabrika önlerinde yapılan eylemlerin, basın açıklamaların önemli ancak yetersiz kaldığını dile getiren Yıldırım, somut adımların atılması gerektiğini ifade etti.

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 04:02

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