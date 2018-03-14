Karacasu'da zehirlenen öğrencilerden 178'i taburcu edildi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yemekten zehirlenen 183 ilkokul ve ortaokul öğrencisinden 178'i tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, taşımalı eğitimden faydalanan 6 okuldan toplam 183 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlanan 178 öğrenci taburcu edilirken, tedbir amaçlı tedavileri süren 5 öğrencinin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA'da yer alan habere göre Karacasu ilçesinde taşımalı eğitimden faydalanan 6 okuldan toplam 183 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, dün öğle yemeğinden sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Okullara gönderilen tavuk, tavuk çorbası ve salatadan oluşan öğle yemeği sonrası öğrencilerin rahatsızlandığı öğrenildi. Kusma ve mide bulantısı şikayetiyle ambulanslarla Karacasu Devlet Hastanesi ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrenciler tedaviye alındı. Tedavileri tamamlanan 178 öğrencinin taburcu olduğu, diğer 5 öğrencinin de tedbir amaçlı olarak tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Karacasu ilçe Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, "Her ay düzenli olarak denetim yapılıyor. Ben yemeklerini de yedim, kahvaltılarını da yaptım. Yetkililere 'habersiz gelip yemeklerden yerim' diye kendilerine sürekli söylüyorum. Belki bugün Ankara'ya gitmemiş olsam aynı yemeklerden ben de yiyecektim. Tavuk zehirlenmesi olduğu söyleniyor. Gıda tahlili yapıldıktan sonra belli olacak. O açıdan kesin konuşmam mümkün değil" diye konuştu.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin ardından taburcu olan Yaykın İlkokulu öğrencilerinin anneleri ise yaptığı açıklamada, "Öğlen 12.00-13.00 arası yemek yemişler. Eve geldiklerinde saat 18.00 sıralarıydı ve kusmaya başladılar. Hemen hastaneye götürdük, oradan da Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildik. Tedavilerimiz yapıldı. Allaha şükürler olsun çocuklarımız iyi" dediler. (HABER MERKEZİ)

Karacasu'da taşımalı eğitim gören 183 öğrenci zehirlendi

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 23:02

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