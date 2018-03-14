Ordu merkezli 7 ilde 'FETÖ' operasyonu: 34 gözaltı

'FETÖ' soruşturması kapsamında Ordu merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 34 eski polis gözaltına alındı.

Ordu merkezli 7 ilde düzenlenen, 'FETÖ' soruşturmasında daha önce polislikten ihraç edilen 34 kişi gözaltına alındı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ordu merkezli 7 ilde operasyon yaptı. Ordu'nun yanı sıra Erzurum, Bursa, Van, Samsun, Tokat ve Trabzon'da daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 34 şüpheli Ordu'ya getirildi. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (Ordu/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 22:48

www.evrensel.net