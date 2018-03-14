Berberoğlu davasında Dündar ve Gül kararı beklenecek

Enis Berberoğlu hakkındaki MİT TIR'ları davasında, Erdem Gül ve Can Dündar hakkında Yargıtay tarafından verilen bozma kararı beklenecek.

Tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun duruşmasında gazeteciler Erdem Gül ve Can Dündar hakkındaki Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce verilen bozma kararı beklenecek.

Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) TIR’larının durdurulmasına ilişkin görülen 4’üncü duruşması Çağlayan Adliyesi’nde başladı. Duruşma öncesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın yanı sıra CHP’li il ve ilçe yöneticileri Berberoğlu’nun serbest bırakılması talebiyle Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması düzenledi.

‘SUÇLAMALAR GERÇEK ÜSTÜDÜR’

Özgürlüğün esas, tutuklamanın insan haklarına aykırı bir tutum olduğunu belirten Tuncay Özkan, Berberoğlu davasının Türkiye'de adaletin kanayan bir yarası olduğunu söyledi. Herkes için adalet, herkes için özgürlük istediğini kaydeden Özkan, “Enis Berberoğlu ve arkadaşlarımıza yapılan suçlamalar gerçek üstüdür. İddianameleri çökmüştür. Herhangi bir suç yoktur. O yüzden özgürlüğünün bir an önce verilmesi, sevdikleriyle kavuşmasının sağlanmasını bekliyoruz” dedi.

‘CEZAEVİ MANTIĞINDAN KURTULMALI’

Berberoğlu’nun yanı sıra diğer tutuklu milletvekilleri ve gazeteciler için de özgürlük talebinde bulunan Özkan, “Türkiye’nin cezaevine dönüşmesindense adaletle, özgürlükle mutlulukla kucaklaşmasını bekliyoruz. İktidarın böyle bir ödevi vardır. Bunun yolu Türkiye'deki bu yargılamaların beraatla sonuçlanmasıdır. Türkiye bir cezaevi mantığından, bütün rakiplerin ve muhaliflerin cezaevine adliyelere doldurulduğu mantıktan kendini kurtarmak zorundadır. Hep beraber bunun mücadelesini sürdürüyoruz” diye belirtti. Berberoğlu davasından muhakkak özgürlük beklediğinin altını çizen Özkan, özgürlükle kucaklaşmayı temenni ederek davanın burada bitirilmesini istediğini söyledi.



İkincisi 22 Şubat’da görülen davada İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi duruşma savcısı, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 329/1. maddesinde düzenlenen "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin karara itiraz edilmişti.

BOZMA KARARI BEKLENECEK

İzleyiciye kapalı olarak yapılan 5. celseye, Enis Berberoğlu Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken; Erdem Gül ve avukatları duruşmada hazır bulundu. Berberoğlu'nun avukatlarınca sunulan istinaf mahkemesinin gerekçeli kararını kabul eden mahkeme heyeti, Erdem Gül ve Can Dündar hakkındaki Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce verilen bozma kararının beklenmesine karar verdi. Berberoğlu'nun avukatlarına tanık listelerini sunması için süre veren heyet, duruşmayı 9 Mayıs'a erteledi. (İstanbul/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 21:33

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