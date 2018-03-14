Dedeyazı halkı maden ocağına karşı açtığı davayı kazandı

Dedeyazı halkı, MARTUT Madencilik'in açmak istediği ocağa verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının iptali için açtığı davayı kazandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Dedeyazı Mahalle halkı, Kolan mezrasına MARTUT Madencilik AŞ tarafından yapılmak istenen maden ocağına karşı “ÇED gerekli değildir” kararının iptali için idare mahkemesinde açtığı davayı kazandı. Karara rağmen maden şirketinin bölgeden gitmemesi nedeniyle direnişlerini sürdüren mahalleli, jandarmanın şirket yetkililerini korumasından şikayetçi.

‘BİZE ZEHİR İÇİRİYORLAR’

Mahalle sakinlerinden Recep Çakır, “Biz köylüyüz; İşimiz tarımla, toprakla, suyla. Bu maden ocakları arazilerimize, su kaynaklarımıza büyük zararlar veriyor” diye ifade etti. Yaşananlara ilişkin seslerini duyurmaya çalıştıklarını söyleyen Çakır, “Onlar istedikleri kadar vazgeçmesin, biz köyümüze maden ocağını yaptırmayacağız” sözleri ile tepkisini dile getirdi. İlk günden bu yana maden ocağına karşı olduklarını aktaran Meryem Aslan, eskiden çevre köylerden insanların köylerine su almaya geldiğini belirterek, “Maden ocağı yapılırken artezyen su kuyusu yaptılar buraya. Su değil zehir içiriyorlar bize. Hiç bir şey yapamaz hale geldik. Sağlığımızı kaybettik. Uyuyamıyoruz, nefes alamıyoruz, çamaşır yıkayamıyoruz, çocuklarımız, yaşlılarımız hep hasta. Dedeyazı’nın doğasını bitirdiler. Kimsenin, bizim suyumuzu zehirlemeye hakkı yok” diye ifade etti.

KARARIN TEBLİĞİNİ BEKLİYORLAR

Dedeyazı Dayanışma Derneği Üyesi Hüseyin Emre ise, madenin kapatılması için imza topladıklarını ancak iş makinelerinin dava kararına rağmen hâlâ arazide beklediklerini söyledi. Geçtiğimiz hafta çıkan karar ile çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporuna ilişkin olarak önceden verilen izin iptal edilmiş oldu. Davanın avukatlığını yapan Tayfun Çakır da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ÇED raporuna ilişkin olarak önceden verilen iznin iptal edildiğini, mahkeme kararının gecikmeksizin uygulanması gerektiğini belirtti. Kararın yazıldığını, ancak taraflara henüz tebliğ edilmediğini aktaran Çakır, “İdare mahkemesinin bu kararı ile Dedeyazı köyü olarak madene karşı verilen hukuk mücadelesi nihayet başarıya ulaşmıştır” dedi. (Malatya/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 20:55

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