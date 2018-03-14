Kayıt dışı istihdam yüzde 33.9

CHP'li Gürer’in soru önergesine yanıt veren Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, kayıt dışı istihdam oranın yüzde 33.9 düzeyine gerilediğini söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kayıt dışı istihdam oranın yüzde 33.9 düzeyine gerilediğini söyledi.

Bu oranın AB ülkelerinde yüzde 5 oranında olduğunu söyleyen Gürer, rakamın sorunun büyüklüğünü gösterdiğini dile getirdi.

“Hükümetin sendikasızlaştırma politikaları, çalışanların haklarını alamaması, çocuk işçiliği, mesai sorunları, taşeron uygulaması ve kadın işçilerin sorunlarının yanında en önemli problemlerden biri de kayıt dışı istihdamdır. Bakanlığın açıkladığı veriye göre günümüzde her 3 çalışandan birinin kayıt dışı olduğu görülmektedir” diyen Gürer, ciddi tedbirler alınmasını istedi. (HABER MERKEZİ)

1 milyon 800 bin genç kayıt dışı çalışıyor

Kayıt dışı bahane, teşvik şahane

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 20:37

www.evrensel.net