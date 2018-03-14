İhraç edilen öğretmene açılan ‘kutlu doğum’ davası görüldü

İhraç edilen Nursel Tanrıverdi'ye 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak' iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Eylem NAZLIER

İstanbul

Öğretmen Nursel Tanrıverdi hakkında, “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak” iddiasıyla ihraç edildikten sonra açılan davanın ilk duruşması dün görüldü. Duruşmada, daha önce öğretmenin lehinde tanıklık yapan öğrenciler bu sefer aleyhte tanıklık yaptı.

İstanbul İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Felsefe öğretmeni olarak görev yapan Nursel Tanrıverdi, geçtiğimiz yıl yayımlanan 686 sayılı KHK ile ihraç edildi. İhracın ardından Tanrıverdi hakkında adli soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın gerekçesi "Hz. Muhammed’i ve dini değerleri aşağılamak" iddiası. Soruşturma sonunda Tanrıverdi hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan dava açıldı.

Açılan davanın ilk duruşması İstanbul Adliyesi 33. Asliye Ceza Mahkemesinde dün görüldü. Dava, öğretmen Nursel Tanrıverdi’nin savunmasıyla başladı. Öğrencilere, Kutlu Doğum Haftasıyla ilgili performans ödev verildiğini belirten Tanrıverdi, savunmasını şöyle sürdürdü: “Kutlu Doğum Haftası'nın Nisan ayında olduğunu bizimse Aralık ayında olduğumuzu söyledim. Bunun bir çelişki olduğunu ifade ederek ‘Bir insan iki kez doğar mı?' dedim. İsnat edilen suçu işlemedim. Dini değerlere hakaret etmedim. Beraatımı talep ediyorum.”

TANIK ÖĞRENCİLER İFADELERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Tanrıverdi’nin savunmasından sonra tanık öğrenciler dinlendi. Soruşturma sırasında Tanrıverdi lehinde tanıklık yapan öğrenciler, duruşmada aleyhte beyanda bulundu. Öğrencilerin çelişkili ifadeleri ise dikkat çekti. Soruşturma sırasında öğretmenin hakaret ve aşağılamada bulunmadığını söyleyen öğrenciler, duruşmada öğretmenin aşağılama ve hakarette bulunduğunu aynı kelimelerle söyledi. Tanık öğrenci O.K, “(soruşturmadaki ifadesini kastederek) o gün uyku sersemliği vardı, daha sonra doğruyu düşündüm. Duruşmadaki beyanlarım doğrudur” dedi. Tanık Z.E de “Ben 'Sizi dine sokup dinden çıkartıp beyninizi yıkarım' sözünü duymadım demişsem de bu sözleri söylediğini duydum” dedi.

Mahkeme heyeti davada hazır bulunmayan 3 öğrencinin bir sonraki duruşmaya katılması istendi. Milli Eğitim Bakanlığının davaya katılma talebi bir sonraki celse değerlendirilmesine karar verildi. Bu nedenlerle duruşma 27 Eylül 2018 tarihi saat 10.40’a ertelendi.

‘ÇOCUKLAR KULLANILIYOR’

Dava sonrası konuştuğumuz Tanrıverdi, “Davanın ilk duruşması dün görüldü. Disiplin soruşturmasında lehte tanıklık eden öğrenciler aleyhte tanıklık ettiler. Benim açımdan şaşırtıcı değildi. Hakim çelişkileri anladı zaten ama sonucu nasıl olur bilemeyiz. Ortada aşağılama, hakaret bunların hiç biri yok. Çocukların burada kullanılması işin başka boyutu. Davadaki başka bir boyut kutlu doğum haftasının gününe dair çelişkiyi ortaya çıkarmamız oldu. Değerlendirme yapacağız, haklarında suç duyurusunda bulunacağız. Alanlarda işimi istemeye, bir yıldır olduğu gibi devam edeceğim” dedi.

İhraç edilen öğretmene ‘kutlu doğum’ davası

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 20:24

www.evrensel.net