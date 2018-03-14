Okul yanındaki marketin sahibi cinsel istismardan gözaltında
14 Mart 2018 19:30
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir ortaokulun yanındaki marketin sahibi, kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir ortaokulun yakınındaki marketin işletmecisi İ.A., kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
Doğan Haber Ajansının aktardığına göre Turgutlu'daki bir ortaokulun yakında marketi işleten İ.A.'nın kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Olayı öğrenen ailelerin şikayeti sonrası Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.
Olaya ilişkin mağdur ve görgü tanığı oldukları belirtilen çocuklar, Çocuk Büro Amirliği'nde ifade verdi.
Şüpheli İ.A. de emniyette sorguya alındı. (HABER MERKEZİ)
Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 19:39
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