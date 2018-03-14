Bekaroğlu: Asgari müştereklerde bir araya gelinmeli

CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu: AKP ve MHP’nin ittifakına karşı, demokratik ‘asgari müşterekler’ arayacağız.

Bilal SEÇKİN

AKP ve MHP’nin kazanması halinde herkesin bedel ödeyeceği karanlık bir sürecin başlayacağını söyleyen CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, “AKP ve MHP’nin ittifakına karşı, bizler de herkesin kendi kimlik, inanç, yaşam tarzı içinde kalacağı demokratik ‘asgari müşterekler’ arayacağız” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, AKP ve MHP ittifakı ve bu ittifaka karşı olası demokrasi birlikteliğini değerlendirdi.

AKP ve MHP’nin “Her şekilde seçimi mutlaka alacağız” dediğini ancak buna müsaade etmeyeceklerini ifade eden Bekaroğlu, “Ne yaparlarsa yapsınlar; biz, yani muhalefet sandıkları beklersek bunlar hiçbir şey yapamaz. Yapmaya kalkarlarsa dünyayı ayağa kaldırırız; hile yapanları doğduklarına pişman ederiz. Hiç abartmıyorum; herkes çok dolu ve kararlı, inanın seçmenin büyük çoğunluğu, sadece sandığa oy kullanmaya gelmeyecek, sandığa attığı oyun olduğu gibi sandıktan çıkması için orada yatacak” diye belirtti.

‘2019’UN ÖNEMİNİ HERKES BİLİYOR’

AKP-MHP’ye karşı oluşabilecek ittifaka ilişkin de konuşan Bekaroğlu, ülkedeki tüm demokratların birleşecekleri kanaatinde olduğunu belirtti. 16 Nisan sonuçlarının herkesi olduğu gibi kendisini de umutlandırdığını söyleyen Bekaroğlu, “16 Nisan’da hiçbir masada oturup müzakere etmediler ama her kesimin demokratları sandıkta ortak davrandı ve hayır oyu verdi. Sosyal demokratlar, muhafazakar demokratlar, milliyetçi demokratlar, Kürt demokratlar; tekrar demokratik siyasal zemin için ortak davranacaklardır diye düşünüyorum. CHP bu çalışmanın ortasında duracaktır; zaten tüm gruplar CHP’den böyle bir çalışmanın öncülüğünü yapmasını istiyor. Bu öncülük; çağrı, ev sahipliği anlamında, yoksa demokratlar yuvarlak masada eşit koşullarda otururlar; öyle de olacağını sanıyorum. 2019’un önemini herkes biliyor; eğer bu iktidar ve ortağı kazanırsa neyin yürürlüğe gireceği, bu işin ne kadar süreceği ve kimlerin hangi bedelleri ödeyeceğini bilmeyen yoktur. Herkesin bu hassas duruma uygun davranacağından şüphem yok” diye aktardı.

HDP İLE BİR ARAYA GELİNEBİLİR

Bekaroğlu, “Ortak amaç ‘demokratik siyasal zeminin yeniden ve daha muhkem şekilde inşa edilmesi’ olunca iş kolaylaşır; böyle bir çalışmaya herkes omuz verir. Bu omuz verişin nasıl olacağı elbette ayrıca konuşulur. Bence AKP ve MHP, demokrasi karşıtı bir ittifak kuruyorlar. Bunu yaparken de ‘azami müşterekler’ diye kimlik, inanç ve yaşam tarzı etrafında bir dizilişi işaret ediyorlar. Biz öyle yapmayacağız; ‘asgari müşterekler’ arayacağız, herkes kendi kimlik, inanç, yaşam tarzı içinde kalacak, hatta kendi parti programını koruyacak, demokratik siyasal zeminin kurulması ortak paydasında birlikte hareket edilecek” dedi.

HDP ile bir araya gelinebileceğini, korku, fobi ya da bu parti ile birlikte görünmeme gibi endişelerinin olmadığını ifade eden Bekaroğlu, son olarak şunları söyledi: “Bu tarz komplekslerimiz de yok. Söz konusu olan ilkelerdir. Biz sosyal demokrat bir partiyiz, düşünce ve ifade özgürlüğü, serbest, demokratik siyaset, siyasette şiddetin reddedilmesi esastır. HDP ve CHP ayrı ayrı partilerdir, ayrı programları, hedefleri var; böyle olmalı. Demokratik siyasal zeminin yeniden inşası amacıyla 2019 seçimlerinde birlikte hareket edilmesinden söz ediyoruz, birleşmekten değil. Elbette dönemin bazı hassasiyetleri vardır, her siyasi ekip bunların farkındadır ve bu hassasiyetlere uygun olarak hareket edeceğinden endişem yok.” (Ankara/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 19:10

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