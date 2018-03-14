EMEP'ten HDP'ye ziyaret

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'ye destek ziyaretinde bulundu.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'ye destek ziyaretinde bulundu. Ziyarette dayanışma ve mücadele ortaklığına ilişkin temenniler dile getirildi, Gürkan yeni görevlerinde Buldan ve Temelli'ye başarılar diledi.

Aynı gün KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen başkanlığındaki KESK heyeti de HDP'ye tebrik ziyaretinde bulundu.

KESK heyetinin ziyaretinde, HDP Eş Genel Başkanlarına HDP MYK üyesi Rıdvan Turan, EMEP heyetinin ziyaretinde ise HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Fatma Kurtulan eşlik etti. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 18:35

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