Fay hattı üzerindeki tesise izin çıkmadı

Yalova'da fay hattı üzerine kurulması planlanan tesis için mahkemeden izin çıkmadı.

Hüseyin ERCAN

Yalova

Yalova Taşköprü’de kurulması planlanan Yalova Kompozit ve Kimya İhtisas Islah OSB Projesi (YALKİM OSB) için verilen ‘çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu’ kararı iptal edildi. Bursa 2. İdare Mahkemesinin verdiği kararda, eksiklikler giderilse dahi alanın deprem bölgesi olması ve zemin yapısının uygun olmadığı vurgulandı.

Daha önce, 18 Mayıs 2015 tarihli ‘ÇED olumlu’ kararı Yalova Platformunun açtığı dava sonucunda iptal edilmişti. İptal kararının ardından hazırlanan revize ÇED raporu üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ikinci kez 31. 05. 2017 tarihli ÇED olumlu kararı verilmiş, Yalova Platformu, ziraat mühendisleri odası ile birlikte verilen bu ÇED olumlu kararının da iptali için dava açmıştı. Davayı karara bağlayan Bursa 2. İdare Mahkemesi, revize ÇED raporunu da iptal etti. Kararda, eksiklikler giderilse dahi alanın deprem bölgesi olması ve zemin yapısının uygun olmadığı vurgulandı. Yalova Platformundan yapılan açıklamada, kara yolunun hemen kenarında, yeterli sağlık koruma bandı oluşturmanın mümkün olmadığı, tarım alanlarını tehdit eden bir kimya OSB yapılanmasında ısrar etmenin geçmişten ders almamak olduğunu belirtilerek “Şirketlerin ticari çıkarları için çevre ve halk sağlığı hiçe sayılıyor Riske atılan, Yalova halkının yaşam hakkıdır. Bu tehlikeli büyüme hevesinden vazgeçilmelidir” denildi.

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 18:44

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