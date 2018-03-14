İZBAN'daki artı para uygulamasına karşı dilekçe verilecek

Buca Emek ve Demokrasi Güçleri, İZBAN'a uygulanan artı para sistemine karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe vereceklerini açıkladı.

İZBAN'da 1 aydır uygulanan 'artı para' sistemine karşı Buca Emek ve Demokrasi Güçleri 'Bu sistem, beni ve benim gibi İZBAN'ı kullanan İzmir halkını mağdur ediyor' diyerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na dilekçe yollayacaklarını söyledi.

16 Şubat Cuma günü verecekleri dilekçelerde uygulamanın olumsuzluklarını dile getirerek eski sisteme dönülmesini talep edecek olan Buca Emek ve Demokrasi Güçleri, uygulamanın yarattığı sorunları şöyle sıraladı:

"Kartımdan en uzak mesafeye göre bloke etmeniz için bulundurmam gereken parayı her zaman bulamayabilirim. Bu durumda ulaşımım engelleniyor. İZBAN'da indiğim durakta, kargaşa içinde blokajı kaldırmayı unutabiliyorum. Haksız yere parama el koyuyorsunuz. Çoğumuz asgari ücretle çalışan insanlarız. 25 km'den sonra getirdiğiniz zamlar, zar zor denkleştirmeye çalıştığım aile bütçeme ek yük getirmektedir. Artı para uygulaması istasyonlarda izdihama yol açmakta, işime yetişmekte zorlanıyorum. Başkasının yerine kart basma uygulaması kaldırıldığı için başkasına yardım etme, dayanışma davranışlarım engelleniyor.Ayrıca asli görevi halka hizmet olan sosyal belediyeciliğin, kar ve rant için feda edildiğini görüyorum." (İzmir/EVRENSEL)

Başkan Kocaoğlu İZBAN’daki artı para sistemini savundu

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 18:18

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