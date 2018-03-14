Afrin operasyonunda 54. gün

Afrin operasyonunun 54. gününde kent merkezi yakınlarında çatışmalar yaşandı. Sivillerin susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

TSK’nin Afrin’e yönelik başlattığı askeri operasyonun 54’üncü gününde Afrin kent merkezi yakınlarında çatışmalar yaşanıyor. Sputnik’e konuşan YPG’nin Afrin Komutanı Rojhat Roj, TSK ve ÖSO güçlerinin doğu yönünden Afrin’e varmasına 1 kilometre kaldığını belirtti. Roj “TSK’ye bağlı savaş uçakları Afrin kent merkezi yakınında yoğun bir bombardıman yapıyor. Maret, Gırseli, Pirende köyünde yoğun bir bombardıman var” dedi.

Suriye ordusuna bağlı Halk Güçleri’nin Afrin’i terk ettiği iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Roj “Halk Güçleri Afrin kırsalındaki cephelerde savaşıyor. Şereva kasabasına bağlı Bene köyünde bulunan Halk Güçleri savaşçıları TSK ve ÖSO’nun saldırıları sonucu kayıplar verdi. Birkaç savaşçı hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin savaş uçakları ve obüslerlerle Afrin’den Halep’e giden yolu bombaladığını söyleyen Roj, Afrin’deki sivillerin kenti terk etmediğini iddia etti.

ANHA haber ajansı Afrin’in Bılbıle ve Şerawa ilçerlerinde önceki geceden beri şiddetli çatışmalar yaşandığını duyururken, DHA’nın haberine göre ise TSK ve ÖSO unsurları, Afrin’in Kori Gul, Şadir, Çolağan, Göz, Marratah, Şatiyan, Yukarı Kaferdel ve Kuran köylerinin kontrolünü ele geçirdi.

AFRİNLİLER NE DİYOR?

Mezapotamya Ajansından Nazım Daştan ise kuşatma altında bulunan ve sivillerin açlık ve susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya olduğu Afrin’de yaşayan sivillerle görüştü.

Afrin’de yaşayan İsmail Berekat, Afrin’in suyunun kesildiğini söyledi ve meclisler ile komünler aracılığıyla kısıtlı da olsa su ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade ederek, “Bu durum hiçbir hukukta yer almıyor. Bütün uluslararası güçler ve sorumlular bunu görmelidir. Burada sivil insanlar yaşıyor” diye konuştu.

Afrinli Êzidîlerden olan Evdo Bekar da, “Afrinli insanları aç ve susuz bırakarak, terbiye etmeye çalışıyorlar. Biz bütün kısıtlamalara rağmen halen topraklarımızdayız. Afrin’i bırakmamak için buradayız. Suları kesiyorlar. Bunu unutmayacağız” dedi. Afrin Araplarından 30 yaşındaki Telat Şeban da, Meydankê Barajı ve çevresinden kantona gelen suları kesildiğini belirterek, “Bunlarla bölgeyi insansızlaştırmak istiyorlar. Daha sonra buralarla ilgisi olmayan kişileri getirip yerleştirmenin derdindeler. Topraklarımızın demografik yapısıyla oynuyorlar” dedi. (DIŞ HABERLER)

FRANSA SENATOSUNDA AFRİN TARTIŞMASI: SİVİLLERE SALDIRILAR MEŞRU DEĞİL

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, “Hiçbir sınır güvenliği ve onu koruma ihtiyacı, sivillere dönük bir saldırıyı meşru gösteremez” diyerek Türkiye’nin BM’nin ateşkes kararına uyması gerektiğini ve bu ateşkesin Afrin için de geçerli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

ANHA’nın haberine göre Fransız senatörler Afrin gündemini ele aldı.

Fransız Parlamentosu Dışilişkiler Komisyon Başkanı Marielle De Sarnez, Senatör Pierre Laurent ve Milletvekili Valarie Raboult dünkü senato oturumunda Dışişleri Bakanı’na Afrin için “Hükümetimiz ne yapacak” diye sordu.

‘ERDOĞAN’A DUR DENİLMELİ’

Senatör Pierre Laurent, senatoda yaptığı konuşmada, Afrin’deki durumu özetleyerek, “Yaşananlar karşısında bölgede Kürtler ve bizler de bunun bedelini çok ağır ödeyeceğiz. Kürtlerin sorunu aynı zamanda bizim sorunumuz. Acil bir biçimde Erdoğan’a dur denilmeli” ifadelerini kullandı ve Fransa’nın Afrin için derhal harekete geçmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Milletvekili Valarie Raboult, dışişleri bakanı ve savunma bakanına “Savunma Bakanımıza soruyorum Kürtler koalisyona yardım etti mi etmedi mi? Eğer cevabınız ‘evet’ ise, Dışişleri Bakanımıza soruyorum: İlişkide olduğumuz Kürtleri korumak için ne yapacaksınız” diye sorarken, Marielle De Sarnez de “Suriye ve Afrin’e dönük büyüyen kaygılarımızı dile getirmek istiyoruz. Fransa’nın BM içerisindeki pozisyonunu biliyoruz. BM’nin Suriye için 24 Şubat’ta aldığı ateşkes kararı vardı. Söz konusu karar, uygulanmadı ve ölü bir mektuba dönüştü. Karar bir gün bile uygulanmadı” dedi. Sarnez salonda bulunan Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian seslenerek “Afrin konusunda Fransa özel olarak ne yapıyor?” diye sordu.

‘SİVİLLERE SALDIRI MEŞRU GÖRÜLEMEZ’

Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise gelen soruları yanıtladı. Drian, “Yüzlerce sivil yer değiştirdi. İçme suyu ve birçok sorun aciliyetini gösteriyor. Halk bütün bedeli ödüyor. Bu konuda birkaç şey söylemek gerekiyor. Birincisi hiçbir sınır güvenliği ve onu koruma ihtiyacı, sivillere dönük bir saldırıyı haklı gösteremez” diyerek Türkiye’nin BM’nin ateşkes kararına uyması gerektiğini ve bu ateşkesin Afrin için de geçerli olduğunu söyledi. (DIŞ HABERLER)

HDP: YENİ BİR SREBRENİTSA YAŞANMASINA ENGEL OLUNMALI

HDP, Afrin kent merkezine ulaşan TSK operasyonu konusunda BM’ye çağrıda bulundu. HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, “Afrin’de yeni bir Srebrenitsa yaşanmaması için BM’yi görevini yerine getirmeye çağırıyoruz” dedi.

Parti genel merkezindeki basın toplantısında konuşan Bilgen, “Afrin’de ve Suriye’de yaşanalar konusunda da Birleşmiş Milletlerin (BM) yeni insani dramlar yaşanmadan tavrının arkasında olması Srebrenitsa’da da olduğu gibi insani dramların yaşanmasına izin vermemelidir. Türkiye, BM kararına uymak yerine askeri güç kullanarak Suriye’yi dizayn etmeye çalışıyor. Bunu yaparken NATO’yu göreve çağırmış olması manidardır. BM kararına uymayan bir ülkenin NATO’yu göreve çağırmasının mantıklı bir açıklaması yoktur. NATO’nun da geçmişte bu tür gelişmelere nasıl müdahale ettiği, ne tür acılara yol açtığını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KÜRTLERLE BİRLİKTE YAŞAMANIN YOLU BULUNMALI’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kaç gün sonra Diyarbakır’a gideceğini anımsatan Bilgen, “Merak ediyoruz Mersin’de yaptığı kurt işareti dışında Kürtlere söyleyecek bir sözü var mı? Ona destek verecek olanlar, Erdoğan’ın geçmişte Kerkük’te gösterdiği tutum gibi bugünkü Afrin tavrını destekliyorlar mı?” diye sordu.

Bilgen, “Coğrafya bir kaderse 900 kilometreye yakın bu sınırda Kürtlerle birlikte yaşamanın yolu bulunmalı. Kürtlerin geleceklerini kurma haklarına saygı gösterilerek barış inşa edilebilir. Bu anlayış bu güvenlik sendromu ile Türkiye’nin güvenliği de sabote edilmektedir” dedi. (Ankara/MA)

ERDOĞAN'IN TEMENNİSİ AFRİN'İN DÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Afrin için “Temenni ederim ki tamamen düşmüş olur” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda 46. muhtarlar toplantısında konuştu. Erdoğan “Afrin’e biraz daha yaklaştık. Temenni ederim ki akşama kadar Afrin tamamen düşmüş olur. Tabii işimiz kolay değil. Batı gibi sivilleri öldürmüyoruz. Ruanda’da Libya’da on binleri yüz binleri öldürdüler. Önce bunların hesabını versinler. Irak’ta on binleri yüz binleri öldürenler bunun hesabını versinler” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 17:56

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