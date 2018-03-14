Başkan Kocaoğlu İZBAN’daki artı para sistemini savundu

Aziz Kocaoğlu İZBAN’daki artı para sistemi için ‘Ben buna inandığım için yaptım. İsterdim ki, bu işi kimse politik malzeme yapmasın’ dedi.

15 Şubat'tan beri İZBAN'da uygulanan artı para sistemiyle ilgili tepkiler sürerken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, açıklamalarda bulundu. Kocaoğlu, TCDD'nin yüzde 50 ortaklığıyla kurulup yönetilen İZBAN'daki 'gittiğin kadar öde sistemi'ne ilişkin, "Ben ortağımı şikayet etmem. İnandığım bir konuda ortağımı da önüme kalkan olarak koymamın ne bana ne TCDD'ye faydası yok" dedi.



İZBAN’daki zam ve artı para uygulaması nedeniyle yaşanan mağduriyetler sürerken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "İzmir'de her iş gibi bu da olay oldu. Üzerinde uzun müddet tartıştığımız, oturması gereken bir sistem. Ben şunu isterdim ki, bu işi kimse politik malzeme yapmasın" dedi. TCDD'nin yüzde 50 ortaklığıyla kurulup yönetilen İZBAN'daki sistem için polemiklere girmeyeceğini aktaran Kocaoğlu, "Herkesin bildiği bir konuda bizim bir polemiğe girmemiz, siyasi malzeme çıkarmamız bana yakışmaz. Gerisi arkadaşların takdiridir. İZBAN yüzde 50 ortaklıkla kurulmuştur. Ben ortağımı şikayet etmem. Başka problemlerimiz de var. Ben buna inandığım için yaptım. İnandığım bir konuda ortağımı da önüme kalkan olarak koymamın ne bana ne TCDD'ye faydası yok. Bunu kullanmak isteyenlerin düşüncesi yanlıştır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin TCDD'ye yıllık 25 milyon TL civarında hak kirası ödediğini belirten Başkan Aziz Kocaoğlu, şöyle devam etti: "İlk yıllarda tahsil etiğimiz cirodan daha fazla TCDD'ye hat kirası ödememiz söz konusuydu. Ama biz ortağız. İzban'ı hat kirası yükünden kurtarıp İzmir'e hizmet edecek, yatırımlarını yapabilecek, ayakta durabilecek bir şirket haline getirmenin önündeki engelleri TCDD'nin kaldırması gerekiyor. 300-350 bin yolcu taşıyoruz. Halbuki bizim potansiyelimiz en az 700 bin. Seferleri artırabilsek, İzban Türkiye'nin en fazla yolcu taşıyan kurumu olacak. Bölge trenlerinin çekilmemesi, sinyalizasyonun yapılmaması, yük trenlerinin gece çalışması gibi sadece TCDD yönetiminin iki dudağı arasındaki işlerin yapılmaması, hem İzmir'e hem Türkiye'ye zarar verir."

'UYGULANMAK ZORUNDA'

Kocaoğlu bunun oturması gereken bir sistem olduğunu vurgulayarak, "Ben şunu isterdim ki, bu işi kimse politik malzeme yapmasın. Eksik varsa hızlı bir şekilde takviye ediyoruz. Bloke edilen ücret inişte iade ediliyor. Bu bir şehir efsanesine dönüştü. Eğer, '136 km'nin tamamı 2,86 TL'ye gidilsin, bu haktır, adaletlidir' deniliyorsa, o zaman düşünmek gerekir. Çok kısa zamanda İzmir'in 19 ilçesinde de 'gittiğin kadar öde' sistemi uygulanacak, uygulanmak zorunda. Uygulanmazsa haksızlıkla karşı karşıya kalıyor hemşerilerimiz" diye ekledi. (İzmir/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 17:37

www.evrensel.net