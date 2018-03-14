Nadire Yolsun için Rüsselsheim'da tören düzenlendi

Geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Nadire Yolsun için Rüsselsheim'da cenaze töreni düzenlendi. Törene kardeşi Ferhat Tunç da katıldı.

Erhan NAKIŞ

Rüsselsheim

30 yıldır Almanya'nın Hessen eyaletinde yer alan Rüsselsheim şehrinde ikamet eden ve kadın hakları mücadelesinde yer alan, sanatçı Ferhat Tunç'un kardeşi Nadire Yolsun için cenaze töreni düzenlendi.

Geçtiğimiz hafta geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Yolsun Rüsselsheim'daki bir salonda gerçekleşen törene çok sayıda demokratik kurum ve kuruluşun temsilcisi katıldı.

Cenaze salona getirildiğinde kadınlar “Jin, jiyan, azadi" sloganı attı.

Abisi sanatçı Ferhat Tunç, törende yaptığı konuşmaya “Dünyanın en güzel bacısını kaybettim” diyerek başladı.

Nadire Yolsun'un hayatına değinen ağabeyi Tunç “Birlikte çıktığımız bu yolda, haksızlığa ve eşitsizliğe o karşı bayrağı devraldık. Sen kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinde yansıyacaksın” dedi.

Ardından Nadire Yolsun’un hayatını anlatan bir mini belgesel gösterildi.

Törenin ardından cenaze, Dersim’e götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Sanatçı Ferhat Tunç'un kız kardeşi hayatını kaybetti

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 17:17

www.evrensel.net