Ford 1.4 milyon aracı geri çağırıyor

Ford, Kuzey Amerika’da direksiyon milinin gevşeyerek yuvasından çıkması sorunu nedeniyle 1.4 milyon aracı geri çağıracağını açıkladı.

ABD’li otomobil üreticisi Ford, Kuzey Amerika’da direksiyon milinin gevşeyerek yuvasından çıkması sorunu nedeniyle 1.4 milyon aracı geri çağıracağını açıkladı.

CNBC’de yer alan habere göre geri çağırmanın 2014 ve 2018 yılları arasındaki bazı Ford Fusion ve Lincoln MKZ modellerini içerdiği belirtildi.

1.3 milyonun üzerinde aracın ABD’de geri çağıralacağı söylenen açıklamada kalan araçların Kanada ve Meksika’dan geri çağırılacağı belirtildi. (DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 16:17

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