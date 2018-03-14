AB mülteciler için Türkiye’yi vereceği parayı onayladı

AB mülteciler için Türkiye’yi vereceği parayı onayladı

    • 14 Mart 2018 14:33

    Avrupa Birliği, Mülteci Anlaşması nedeniyle Türkiye’ye taahhüt ettiği 3 milyar avroluk  ödemeyi onayladı.

    Avrupa Birliği, Mülteci Anlaşması nedeniyle Türkiye’ye taahhüt ettiği 3 milyar avroluk  ödemeyi onayladı. Paketin bir milyar avrosu Avrupa Komisyonunun bütçesinden, kalan 2 milyar avro da üye ülkelerin kendi bütçelerinden karşılanacak.

    Avrupa Komisyonu’nun İç İşleri ve  Göçten Sorumlu üyesi Dimitri Avramopoulos tarafından yapılan açıklamada, AB’nin Türkiye’ye 18 Mart anlaşması çerçevesinde 3 milyar euro’luk 2. mali yardım paketinin 1 milyarını karara bağladığını söyledi. (DIŞ HABERLER)

    Mülteciler ‘Afrin’i sahibine vereceğiz’in neresinde?


     

    Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 14:39
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