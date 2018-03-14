Silivri Cezaevine yürümek isteyen TAYAD’lı ailelere gözaltı

Tek tip elbiseyi protesto için Galatasaray Lisesi önünde açıklama yaptıktan sonra Silivri Cezaevine yürümek isteyen TAYAD’lı aileler gözaltına alındı.

Tek tip elbiseyi protesto için Galatasaray Lisesi önünde açıklama yapan TAYAD'lı aileler Silivri Cezaevine yürümek isteyince gözaltına alındı.

Beyoğlu'da İstiklal Caddesi Galatasaray Lisesi önünde toplanan TAYAD’lı aileler cezaevlerinde tek tip elbise uygulamasını protesto etti. "Suçlu değil devrimciyiz. Tek tip elbise giymeyeceğiz" yazılı pankart açıp slogan atan TAYAD’lı aileler bir basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasının ardından Silivri Cezaevine yürümek isteyen DAYAD’lı aileleri engellemek istedi. Yürüyüşün yasal olmadığını söyleyen polis ile TAYAD’lı aileler arasında tartışma yaşandı. Engellemeye rağmen yürümek isteyen TAYAD’lı ailelere polis saldırdı. Kısa süreli arbede sonrasında TAYAD’lı ailelerden 6 kişi gözaltına alınarak çevik kuvvet aracına bindirilerek emniyete götürüldü. (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 14:20

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