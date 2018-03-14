Akit TV’ye katliam tehdidi cezası

RTÜK, Sunucu Ahmet Keser’in “Öldürmek istesek Nişantaşı’ndan başlarız” sözünden dolayı Akit TV’ye ceza verdi.

RTÜK, “Öldürmek istesek Nişantaşı’ndan başlarız” sözünden dolayı Akit TV’ye ceza verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) yaptığı başvuru sonuçlandı. RTÜK, Sunucu Ahmet Keser’in “Sivil öldürecek olsak Cihangir, Nişantaşı, Etiler ve Türkiye Büyük Millet Meclisinden başlarız” sözlerini yayımlayan Akit TV’nin bir aylık reklam gelirinin yüzde üçü oranında para cezası kesti. Bu ceza ortalama 25 bin TL’ye denk geliyor.

Yarkadaş’ın şikayetini değerlendiren RTÜK, kanala program durdurma cezası da verdi. Kurul, Akit TV’deki programın üç gün boyunca yayımlanamayacağına hükmetti.

‘TBMM BAŞKANI NEDEN SUSKUN?’

Kararı değerlendiren CHP’li Barış Yarkadaş, “RTÜK’ün başvuruyu değerlendirip yetersiz olsa da ceza vermesini önemsiyoruz. Bu tür nefret suçlarının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğinin altını da bir kez daha çiziyoruz” dedi. Açıklamasında, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı da eleştiren Yarkadaş, şöyle konuştu: “Akit TV spikeri Ahmet Keser, Nişantaşı, Etiler, Cihangir ve daha birçok yerde yapacağını duyurduğu katliama TBMM’yi de ekliyor. Bu sözlerin ardından çağrı yaptığımız ve tepki göstermesini istediğimiz TBMM Başkanı İsmail Kahraman ise kılını bile kıpırdatmıyor. Merak ediyorum; Kahraman bu sözler karşısında TBMM’nin şeref ve haysiyetini neden korumuyor? Neden suç duyurusunda bulunmuyor? Akit TV’den neden çekiniyor? Yoksa TBMM üyelerinin ölüm tehdidine maruz kalmasına ilişkin sözleri meşru mu görüyor?” (MEYDA SERVİSİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 14:04

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