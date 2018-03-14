TGS işten atılan işyeri temsilcisi için açıklama yaptı 

TGS üyeleri Cumhuriyet gazetesi önünde yaptığı açıklamada işten atılan İşyeri Temsilcisi Deniz Ülkütekin işe geri alınmasını istedi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS) Cumhuriyet gazetesi İşyeri Temsilcisi Deniz Ülkütekin’in işten atılmasının ardından yapılan görüşmelerde bir sonuç çıkmaması nedeniyle sendika gazete önünde açıklama yaptı. Açıklamada Ülkütekin’in işe geri alınmasını istendi.

Gazete binası önünde yapılan açıklamaya TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş katıldı.

Yaptıkları girişimlerden bir sonuç alamadıklarını belirten Durmuş, “95 yıllık tarihi yolunun 55 yılını TGS ile yürüyen Cumhuriyet gazetesinde sendika temsilcisinin işten atılması bizler için kabul edilebilir bir durum değildir. Bu işten atma 55 yıldır yetkili olduğumuz bu işyerinde

sendikaya karşı yapılan bir hamledir. İşyeri temsilcimiz hiçbir gerekçe gösterilmeden Yazıişleri Müdürü Bülent Özdoğan’ın isteği yönetim kurulu üyeleri Aydın Engin ve Arif Kızılyalın’ın imzasıyla işten atılmıştır” dedi.

ÜLKÜ TEKİN İŞE GERİ ALINSIN

Cumhuriyetin zor günlerden geçtiğini de dikkat çeken Durmuş şunları söyledi: “Yöneticileri, çalışanları tutuklandı, bir yıldan fazla özgürlüklerinden mahrum bırakıldılar ve hâlâ İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’ın özgürlüğü kısıtlanıyor. Basın özgürlüğü sorunu Türkiye’de demokrasi, hukuk ve emek mücadelesinin en önemli unsuru. Bu bilinçle Türkiye Gazeteciler Sendikası bu süreçte elinden gelen mücadeleyi sürdürdü. Yine zor geçen bir yıl içerisinde bu gazeteyi özveri ile çıkartan, bir gün dahi sekteye uğramaması için gece gündüz uğraşan çalışanların payına işsizlik düşmemelidir. Patronsuz gazete dedik ya işte tüm çalışanlar bu yüzden daha özverili oldular, kendi gazetelerini yapıyormuşçasına çalıştılar. Ancak geldiğimiz süreçte işten atılan, işten atılmakla tehdit edilenlerin bu özveriyi gösteren olması kabullenilebilinir bir durum değildir.” Ülkütekin’in işine geri dönene kadar mücadelelerinin süreceğini belirten Durmuş, gazeteye çağrıda bulunarak, Ülkütekin’in işe geri alınması istedi. (MEDYA SERVİSİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 14:00

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