Tüm Bel-Sen ve Seferihisar Belediyesi arasında TİS imzalandı

Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube ile Seferihisar Belediyesi'nde imzalanan TİS'le, kamu emekçilerinin maaşlarına yüzde 43.2 iyileştirme yapıldı.

KESK’e bağlı Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube ile Seferihisar Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi yapılan törenle imzalandı. 1 yıllık sözleşme kapsamında, 108 memurun maaşlarında, sosyal yardımlarla birlikte yaklaşık yüzde 43 iyileştirme yapılacak. Memurlara 1 kez 750 liralık giyecek, 1 kez de 500 liralık yakacak yardımı verilecek.



Kültür merkezindeki imza töreninde konuşan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, olanaklarını sonuna kadar zorladıklarını vurgulayarak, “Elbette sizler çok daha iyi sözleşmelere layıksınız. Daha iyisini yapmak isterdik. Ancak olanaklarımız bu kadar. Belediyenin kasası dolu da oradan iyi bir şeyler yapıyor değiliz. Şimdi herkesin çok daha fazla çalışması, tasarruf etmesi gerekiyor. Bu ancak omuz omuza dayanışmamızla olur. Diliyorum ki bu sözleşme bütün Türkiye’ye örnek olsun. Başka yerlerde daha iyilerini yapabilsinler" dedi.

'DİĞER BELEDİYELERE ÖRNEK OLSUN'

Sendika 1 Nolu Şube Başkanı Çağdaş Yazıcı da, OHAL baskısı altındaki Türkiye’de, çok iyi bir sözleşmeye imza attıklarını vurguladı. Kamu emekçilerinin ellerindeki hakları bile yitirdiği bir dönemde, Seferihisar’daki yerel yönetimin sorumluluk almaktan kaçınmadığını belirterek, “Böyle bir yerel yönetim anlayışı, sık karşılaştığımız bir durum değil. Umarım Tunç Soyer’in yaklaşımı, İzmir ve Türkiye’deki diğer belediyelere de örnek olur” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 13:30

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