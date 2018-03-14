Yüksekova'da bir asker, kaza kurşunuyla hayatını kaybetti
14 Mart 2018 12:12
Hakkari Yüksekova’da Piyade Onbaşı Yusuf Yavuz, bakımı yapılan makineli tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tankın üzerindeki makineli tüfeğin, bakım sırasında ateş alması sonucu Piyade Onbaşı Yusuf Yavuz, hayatını kaybetti.
Yüksekova ilçesinde Dağlıca Tabur Komutanlığı'nda Piyade Onbaşı Yusuf Yavuz, bakımı yapılan makineli tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralandı. Hemen Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yavuz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (HAKKARİ)
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