Yüksekova'da bir asker, kaza kurşunuyla hayatını kaybetti

Hakkari Yüksekova’da Piyade Onbaşı Yusuf Yavuz, bakımı yapılan makineli tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tankın üzerindeki makineli tüfeğin, bakım sırasında ateş alması sonucu Piyade Onbaşı Yusuf Yavuz, hayatını kaybetti.

Yüksekova ilçesinde Dağlıca Tabur Komutanlığı'nda Piyade Onbaşı Yusuf Yavuz, bakımı yapılan makineli tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralandı. Hemen Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yavuz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (HAKKARİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 12:14

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