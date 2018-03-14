AYM: İntihar eden tutuklunun yaşam hakkı ihlal edildi

Bileklerini kesmişti, cezaevi buna rağmen çamaşır ipi verdi ve intihar etti. AYM 10 yıl sonra cezaevinin ‘yaşam hakkını ihlal ettiği'ne karar verdi.

Erdi TÜTMEZ

İstanbul

Sakarya’daki cezaevinde 2008 yılında intihar ettiği öne sürülen Fatih Kolbasar’ın ağabeyi Recep Kolbasar’ın AYM’ye başvurusu tam 10 yıl sonra sonuçlandı. AYM, Fatih Kolbasar’ın cezaevinde yaşam hakkının ihlal edildiği hükmüne vardı.

2008 yılında Adapazarı’da bulunan eski otobüs terminalinde 50 yaşındaki Fethi Bayrak’ı bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen Fatih Kolbasar (31), daha sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Çeşitli psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Kolbasar, 15 Aralık’ta her iki kol bileğini de kesti. Olaydan sadece bir gün sonra tek kişilik odaya alınan Kolbasar, aynı gün ‘ihtiyaç istem fişi’ ile başka şeylerle birlikte çamaşır ipi de talep etti ve ceza infaz kurumu yetkilileri de ipi Kolbasar’a verdi. Diğer gün Fatih Kolbasar tek başına kaldığı odada çamaşır ipiyle pencere demirine asılı halde bulundu. Olayın ardından ağabey Recep Kolbasar, kardeşinin ölümünün şüpheli olduğu gerekçesiyle Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Ancak soruşturma sonucu ceza infaz kurumu yetkilileri hakkında “kovuşturmaya yer olmadığına” dair karar verildi.

AYM: CEZAEVİNDE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALINMADI

Fatih Kolbasar

Bunun üzerine Ağabey Kolbasar, Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. AYM, Fatih Kolbasar’ın ölümüne ilişkin kararını olaydan tam 10 yıl sonra karara bağladı. Fatih Kolbasar’ın birkaç kez psikiyatri polikliniğinde muayene olduğunu ve daha sonra bileklerini kestiğini hatırlatan AYM, “Bu nedenle yetkililerin Fatih Kolbasar’ın kendini öldürme riskini taşıdığını bilmedikleri söylenemez. Dolayısıyla somut olayın koşullarında F.K.nin sağlığının korunması ve kendisine zarar vermemesi açısından yetkililer tarafından gerekli önleyici tedbirlerin alınması gerektiği açıktır.” dedi.

Kolbasar’ın psikolojik tedavi görmesine ve kendisine zarar vermesine rağmen tek kişilik odaya konulduğunu ve çamaşır ipi satın almasına izin verildiğini söyleyen AYM, cezaevi yetkililerinin gerekli önleyici tedbirleri almadığını ve bu nedenlerle yaşamı koruma yükümlülüğünün maddi boyutunun ihlal edildiğine hükmetti.

AYM KARARINDA SORUŞTURMA SÜRECİ DE ELEŞTİRİLDİ

Normalde soruşturma işlemlerinin yaklaşık beş ay gibi kısa bir sürede tamamlanmasına rağmen şüphelilerin ifadelerinin olay tarihinden bir buçuk yıl sonra alınabildiğini ve soruşturmanın beş yıla yakın sürede sonuçlandığını söyleyen AYM, kararında soruşturma süreci de eleştirildi ve şu ifadelere yer verildi: “Soruşturmada yapılan işlemler dikkate alındığında bu sürenin makul olduğu değerlendirilemez. Öte yandan Cumhuriyet başsavcılığı, çamaşır ipi satılmasının mevzuata uygun olduğu ve F.K.’nin intihar ettiği gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermiştir. Ancak söz konusu karar verilirken basit bir muhakeme hatası veya ihmal olarak nitelendirilemeyecek somut olayın bir önceki başlık altında yer verilen koşulları değerlendirilmemiştir. Anayasa Mahkemesi açıklanan nedenlerle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar vermiştir.”

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 12:26

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