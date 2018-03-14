Trabzon'da acil iniş isteyen ambulans uçak iniş yaptı

Trabzon Havalimanı'nda yakıt ikmali yapan ambulans tipi uçağın pilotu, kalkıştan 20 dk sonra acil iniş istedi. Uçak, sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.

Trabzon Havalimanı'ndan kalkış yapan ambulans tipi uçağın pilotu, kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle acil iniş istedi. Alarm verilen havalimanı, uçuş trafiğine kapatıldı ve uçaklar Ordu-Giresun Havalimanı'na yönlendirildi.

UÇAK 12.13'TE SORUNSUZ İNİŞ YAPTI

Sabah saatlerinde Katar'ın başkenti Doha kentinden kalkan ve Avrupa'da bir kente giden Almanya bayraklı özel ambulans uçak, Trabzon Havalimanı'nda yakıt ikmali yaptı. Uçak ikmalin ardından içindeki hasta ile birlikte havalandıktan 20 dakika sonra Trabzon Havalimanı'na teknik arıza bildirimi yaptı. Uçak saat 12.13'te Trabzon Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. İtfaiye ve ambulanslar hazır bekledi. Uçak güvenli bölgeye alındı. Uçağın içindekiler ve hasta, tahliye ediliyor. (DHA)

Trabzon'da yolcu uçağı pistten çıktı

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 12:30

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