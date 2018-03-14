Google, Pi Günü'ne özel doodle hazırladı

Google, Pi Günü'ne özel bir doodle hazırladı. Peki Pi sayısı nedir, 14 Mart neden Pi Günü olarak kutlanıyor?

Google, Pi Günü'ne özel bir doodle hazırladı. Peki Pi sayısı nedir?

Pi sayısı, bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen sayıdır. Bu oran her daire için aynı değeri aldığından, π sayısı bir matematiksel sabittir. Günlük kullanımda basitçe π ≈ 3,1416 olarak ifade edilmesine rağmen gerçek değerini ifade etmek için periyodik olarak tekrar etmeyen sonsuz sayıda basamağa ihtiyaç vardır.

Pİ GÜNÜ NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

Pi günü 14 Mart'ta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Pi Günü'nün 14 Mart olmasının nedeni ise Pi sayısının genellikle 3.14 olarak alınmasından dolayıdır. Pi Günü ilk kez, San Frincisco'da ünlü fizikçi Larry Shaw tarafından 1988 yılında kutlanmıştır. Türkiye'de ise 2007 yılında ilk kez Pi Günü kutlanmıştır. (HABER MERKEZİ)

Pi sayısı hakkında bilmeniz gereken 10 şey

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 11:36

www.evrensel.net