Van'da bir korucu yaşamını yitirdi
14 Mart 2018 09:17
Van'da gece saatlerinde silahlı saldırıya uğrayan Metin Ertaş adlı korucu yaşamını yitirdi.
Van'da gece saatlerinde silahlı saldırıya uğrayan Metin Ertaş adlı korucu yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre, Van'ın Gürpınar ilçesinde görev yapan Metin Ertaş adlı korucu, akşam saatlerinde Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi'nde uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Ertaş'ın cenazesi hastaneye kaldırılırken, bölgede başlayan operasyon sabah saatlerine kadar sürdü. (Van/MA)
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