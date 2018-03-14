İran'da düşen uçakla ile ilgili yeni iddia: Bir kişi kayıp

İran Adli Tıp Kurumu, İran'da düşen uçakta yaşamını yitiren yolcular üzerinde yaptığı DNA testi sonucu cenazelerin 10 kişiye ait olduğunu açıkladı.

İran Adli Tıp Kurumu, pazar günü İran hava sahasında düşen Türk uçağında yaşamını yitiren yolcular üzerinde yaptığı DNA testi sonucu cenazelerin sadece 10 kişiye ait olduğunu açıkladı. Açıklamada Pilot Beril Gebeş'in adı verilmedi.

Adli Tıp Kurumu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yapılan gerekli tahlillerin ardından kuruma teslim edilen 11 cenazeden birinin aslında diğer kişilere ait parçalar olduğu tespit edildi ve bir kişi hala kayıptır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye Adli Tıp Kurumu aracılığıyla kazazedelerin Türkiye'deki birinci dereceden aile fertlerinden de numuneler alınarak İran'a gönderildiği bildirildi.

İran Adli Tıp Kurumu, kimliği tespit edilen 10 yolcunun ismini şu şekilde açıkladı:

Mina Başaran, Sinem Akay, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğan Urfalı, Liana Hananel, Ayşe And, Asligül İzmirli, Zeynep Coşkun, Melike Kuvvet, Eda Uslu

İRAN: CENAZELER TÜRKİYE'YE TESLİM EDİLDİ

İran'ın resmi haber ajansı İRNA, pazar günü İran'da düşen özel jette yaşamını yitiren 10 kişinin İran Adli Tıp Kurumu tarafından Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği temsilcisine teslim edildiğini duyurdu.

CENAZELER İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada ise cenazelerin Türkiye'ye gönderildiği belirtildi. İran'dan saat 07.00'da kalkan askeri nakliye uçağının Diyarbakır'a indiği burada yakıt ikmali yaptığı ve tekrar havalandığı bildirildi. Cenazaleri taşıyan uçağın saat öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı'na ineceği öğrenildi. Kaza sonrası olay yerine giden ailelerin de sabah İran'dan gelen Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'a döndüğü kaydedildi. DHA)

Başaran Holding'e ait özel jet İran'da düştü: 11 ölü

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 10:41

www.evrensel.net