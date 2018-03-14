Kılıçdaroğlu: İttifak olabilir, boykot yok

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi Kılıçdaroğlu'nun ‘seçimden çekilme ya da boykot yok’ dediğini, ittifaka da yeşil ışık yaktığını öne sürdü.

AKP'li Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, dünkü grup toplantısının ardından Kılıçdaroğlu ile görüşmelerini yazdı. Selvi Kılıçdaroğlu'nun "seçimden çekilme ya da boykot yok" dediğini belirtirken, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifaka da yeşil ışık yaktığını öne sürdü.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, dünkü grup toplantısının ardından Kılıçdaroğlu ile görüşmelerini yazdı. Selvi Kılıçdaroğlu'nun "seçimden çekilme ya da boykot yok" dediğini belirtirken, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifaka da yeşil ışık yaktığını öne sürdü.

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin o yazısından ilgili bölümler;

Milliyet gazetesinden Serpil Çevikcan ve Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Meclis’teki kavgayı, CHP’nin seçimlerden çekilme önerisini ve seçim ittifakını sorduk.

SEÇİMDEN ÇEKİLME VEYA BOYKOT YOK

İttifak yasası Meclis’ten geçtikten sonra CHP’nin etkin isimlerinden Selin Sayek Böke, sosyal medya hesabından, “Dün gece adil ve güvenli seçim yok edildi. Ya izleyeceğiz ya da gerçek bir seçimin asgari koşulları sağlanana dek boykot ve/veya çekilme seçeneklerini ele alacağız” diye bir paylaşımda bulundu.

“Kazanacağımız seçimleri neden boykot edelim. Biz seçimleri kazanacağız. Bu yasa kaybettiklerini gösteriyor. Kaybediyoruz nasıl kazanabiliriz onun arayışı içindeler. Biz de halkımıza güveniyoruz ve kazanacağız” dedi. Seçimlerden çekilme ya da boykot önerisine kapıları kapattığına göre, CHP’nin yeni yol haritası ne? Kılıçdaroğlu, “Hedefimiz bundan sonra 2019 seçimidir. Olası erken seçimdir” dedi.

Hafta sonu CHP önemli kararların alındığı bir tüzük kurultayı yaşadı. Kılıçdaroğlu, tüzük kurultayı ile birlikte, “İç işimizi bitirdik” dedi. Artık 2019 seçimlerine odaklanacaklarını söyledi. Ama kurultaya ilişkin sorulması gereken sorular vardı.

Tüzük kurultayının zamanı mıydı değil miydi şeklindeki tartışmaları hatırlattık. Tüzük kurultayıyla ilgili hazırlıkların 1.5 yıl önce başladığını ve kendisinin bunu 7-8 ay önce açıkladığını hatırlattı. Verdiği sözü yerine getirdiğini söylemekle yetindi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE DE İTTİFAKA KAPI ARALADI

CHP, ittifak yasasına karşı çıktı ama bir yandan da tüzüğünde ittifaka ilişkin önemli düzenlemeler yaptı. Kılıçdaroğlu bu durumu, “İttifak yasasının tüzükteki izdüşümü olarak yapılan düzenlemeler” olarak tanımladı. Asıl önemli olan Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde de ittifaka açık olduklarını ifade etmesiydi.

-Tüzükteki düzenlemeniz CHP’nin ittifakları da gündemine aldığını mı gösteriyor?

-İttifaka karşı değiliz biz. Biz % 10 seçim barajına karşıyız. Siyasi partiler ittifak yapabilirler. Bu konuda herhangi bir şekilde ittifak olmasın, ittifakları yasaklayalım diye bir düşüncemiz yok zaten.

-Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir ittifak olmayacak herhalde?

-Bunu zaman gösterecek.

-Yani kapıyı kapatmıyorsunuz, Cumhurbaşkanlığı’nda kesin olmaz demiyorsunuz?

-Tabii tabii. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 08:15

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